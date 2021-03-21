21.03.2021 08:00

День коммунальщика: события 21 марта

Ежегодно в третье воскресенье марта в Украине отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без стабильной круглосуточной работы этих многофункциональных служб. Работники отрасли неутомимо заботятся, чтобы в наших жилищах всегда была вода, газ, тепло и светло, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды.

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В 2000 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (в Париже) впервые отметили Всемирный день поэзии. Этот День, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

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Идея же отмечать во всем мире Международный день кукольника пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо (Иран). В 2000 году на XVIII Конгрессе УНИМА в Магдебурге он вынес данное предложение на обсуждение. Но, не смотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения этого праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только лишь через два года дата празднования была определена. Традиция праздника кукольников всего мира началась 21 марта 2003 года.



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Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 марта. В этот день в 1960 году полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле, Южная Африка, мирной демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР. И по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. этот день стал Международным днем борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.



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Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно 21 марта. Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества.



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21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. Эта дата вошла в календарь в 2006 году. Инициатива принадлежала участникам VI симпозиума, посвященного этой теме. Дата 21 марта была выбрана не случайно — это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца.

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Арабские страны на Ближнем Востоке (Египет, Ливан, Иордания, Сирия, Бахрейн) 21 марта отмечают День матери. Это день памяти о матерях всего мира, когда воздается должное их труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей.

Также в этот день...



В 1685 году родился Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор.



1839 – родился Модест Мусоргский, российский композитор.



1877 – родился Морис Фарман, французский пионер авиации, создатель первого в мире пассажирского самолета.



1889 – родился Александр Вертинский, российский певец, артист, автор музыки и текстов многих песен.



1895 – родился Леонид Утесов, певец, актер, руководитель оркестра.



1917 – был арестован последний российский император Николай II и его семья. Сначала он содержался в Царском Селе, а затем отправлен в Тобольск. В этот же день поэт Игорь Северянин пишет знаменитые строки в связи со свободою слова: «Поверить трудно: вдруг – все можно?! Трепещет страстно мукой стих... Но невозможное – возможно В стране возможностей больших!..»



1920 – родился Георг Отс, эстонский певец и актер («Мистер Икс»).



1923 – в Париже некий доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами.



1925 – в американском штате Теннесси был принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.



1927 – в Киеве вышел первый номер украинской «Литературной газеты».



1929 – родился Юрий Мушкетик, украинский писатель («Гайдамаки», «Капля крови»).



1937 – опубликовано постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях». Вводились ученые степени (кандидат и доктор наук) и ученые звания (ассистент, доцент, профессор).



1944 – родился Тимоти Далтон, английский киноактер, один из Джеймсов Бондов.



1958 – родился Гари Олдман, английский актер («Дракула», «Леон», «Пятый элемент»).



1960 – в Харькове родился Даниил Крамер – джазовый музыкант (фортепиано), композитор. В детстве окончил специальную музыкальную школу в Харькове. Затем поступил в Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных в класс Е. Либермана (ученика Г. Нейгауза). Воспринимал только серьезную музыку, джаз не любил. Лишь к 22 годам изменил свое отношение к джазу. Крамер – заслуженный артист России, лауреат джазовых фестивалей, почетный член Сиднейского профессионального джаз-клуба в Хаппаранде (Швеция).



1961 – на сцене ливерпульского The Cavern Club прошло первое выступление «Битлз» (по другим данным произошло это ровно месяцем раньше). Главным действующим лицом была давно забытая группа The Bluegenes, а «Битлз» (тогда еще квинтет) выступали как поддерживающая группа. В последующие два года группа дала почти 300 концертов на этой сцене.



1961 – первая скважина в Западной Сибири дала нефть.



1962 – как утверждают американцы, первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку выкинули на высоте более 10 км и скорости почти 1400 км/ч, а спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился.



1962 – родился Мэттью Бродерик, американский актер («Леди-ястреб», «Новичок»).



1963 – последние 27 заключенных навсегда покинули легендарную тюрьму Алькатрас. Ныне тюрьма превращена в музей.



1967 – родился Максим Реалити (настоящее имя – Кит Палмер), участник английской группы The Prodigy.



1975 – в Эфиопии свергается 3000-летняя монархия.



1980 – родился Роналдиньо, бразильский футболист. Чемпион Мира, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Золотого мяча 2005.



1999 – после 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

2006 – Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети «Твиттер».

2014 – Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС.



Именины отмечают: Афанасий, Иван, Лазарь.