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17.03.2021  06:00   

День святого Патрика: события 17 марта

Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.

По преданию, Патрик принес на языческий остров христианство и изгнал всех змей. Также с именем этого святого связано множество легенд, например, что он с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. «Так же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах», – это фраза святого уже стала хрестоматийной. Именно поэтому зеленые одежды в День святого Патрика – это символ Святой Троицы.

День святого Патрика отмечается не столько как религиозный праздник, сколько как праздник Ирландии и ирландской культуры вообще. В этот день обычно проводятся парады, на улицах устраиваются театрализованные представления и танцы, играет ирландская фолк-музыка, люди посещают пабы.

Этот праздник перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. Считается, что каждый человек в этот день может стать почетным ирландцем – если только захочет.

Еще одна забава Дня Святого Патрика – ловля лепреконов (гномообразных башмачников, владеющих тайнами местонахождения кладов). Так что сегодня для хозяев обувных мастерских объявляется штормовое предупреждение: лучше не высовывайтесь, иначе есть риск быть принятым за лепрекона и подвергнуться пыткам собственным инвентарем.

В то же время ирландские религиозные деятели критикуют сложившиеся светские традиции праздника и выступают за то, чтобы День святого Патрика был в первую очередь христианским праздником. В старину в этот день все питейные заведения Ирландии закрывались, а люди отмечали день святого молитвой в церкви.

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В Украине чествуют тех, в чьи задачи входит «комплектация» армии – сегодня День мобилизационного работника.

12 сентября 1992 года было создано Управление мобилизации и комплектования Главного штаба Вооруженных Сил Украины. Через год, 14 сентября, данное ведомство было переформировано в Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ).

Учитывая весомость мобилизационных органов всех уровней, важность мобилизационной, организационно-штатной, учетно-призывной работы и комплектования войск личным составом, а также планирования материально-технического обеспечения мобилизационных мероприятий, министр обороны Украины в августе 2000 года издал приказ «Об учреждении Дня мобилизационного работника», который изначально отмечался 14 сентября. А приказом Министра обороны Украины от 26 сентября 2016 года №497 празднование было перенесено на 17 марта.

Также в этот день...

В 1816 году из английского порта Ньюхейвен вышел пароход «Элиза», который стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш.

1834 – родился Готтлиб Даймлер, немецкий инженер, создатель первого мотоцикла.

1845 – англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный бинт.

1845 – изобретены самые первые резиновые ленточки (резинки для денег).

1856 – родился Михаил Врубель, русский художник. Его талант был многогранен. Работая по 17 часов в день, иногда всю ночь напролет, он создавал новые творения живописи, графики, скульптуры, монументальные композиции, театральные декорации, изобретал принципы оформления жилых интерьеров.

1861 – обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.

1872 – по постановлению Думы от 17 марта 1872 года под постройку зданий для Харьковского Технологического института (ХПИ) приобретен земельный участок. «Покупку эту нужно признать чрезвычайно счастливой: участок находится на окраине города, в самой здоровой нагорной части его и заключает в себе несколько десятин. На нем прекрасно разместился целый, так сказать, учебный городок и несмотря на это в распоряжении института имеется теперь, кроме парка, еще целое обширное поле для сельскохозяйственных опытов».

1899 – опубликована ставшая классической неаполитанская песня «O Sole Mio!».

1932 – Финляндия заказала 875 тысяч бутылок спиртного в знак смягчения «сухого закона». «Сухой закон» вступил в силу 1 июня 1919 года. Использование алкоголя допускалось только в лечебных, научных и технических целях.

1938 – родился Рудольф Нуриев, большой артист большого балета.

1940 – в Москве испытан первый танк Т-34.

1941 – в Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея.

1950 – искусственным путем получен новый радиоактивный химический элемент – Калифорний.

1951 – родился Курт Рассел, американский актер («Большой переполох в маленьком Китае», «Танго и Кэш», «Звездные врата», «Побег из Лос-Анджелеса», «Ванильное небо», «3000 миль до Грэйсленда», «Доказательство смерти»).

1957 – родился Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино («Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Зал ожидания», «Перекресток», «Подари мне лунный свет», «Темная ночь»).

1960 – в Японии впервые в продажу поступили цветные фломастеры.

1969 – Голда Мейр вступила в должность премьер-министра Израиля, став первой женщиной в истории этой страны, занимавшей высокую должность. Также Голда Мейр побила возрастной рекорд. Премьером она стала в возрасте 70 лет.

1992 – министерство Украины регистрирует «Украинское Реестровое Казачество».

1992 – в космос запустили первый космический экипаж под маркой СНГ, а не СССР.

1995 – Верховная Рада Украины упразднила должность президента Крыма.

1995 – впервые в эфир вышел Художественный канал Территория А на телеканале ICTV.

1999 – из Международного Олимпийского Комитета исключены 6 его членов, обвиненных во взяточничестве при определении мест проведения Олимпиад.

2000 – в Уганде около тысячи членов религиозной секты «Заповеди Божьи» сожгли себя в своей церкви.

Именины отмечают: Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Данила (Даниил), Констанция, Павел, Ульяна, Яков.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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