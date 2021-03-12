12.03.2021 06:00

День против киберцензуры: события 12 марта

12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».

В 2008 году генеральный секретарь «Репортеров без границ» Жан-Франсуа Жульяр и исполнительный директор «Международной амнистии» Ларри Кокс отправили письмо руководителям компаний Google, Yahoo! и Microsoft Corporation с просьбой о содействии в установлении этого международного дня.

Изначально он носил название Международный день свободы выражения онлайн. Это ежегодное событие направлено на борьбу за одинаково доступный всем единый Интернет без ограничений.



При поддержке Google организация «Репортеры без границ» в 2010 году учредила ежегодную премию «Нетизен» (слово netizen образовано от слов net и citizen — «сеть» и «гражданин», на русский язык его обычно переводят как «сетянин»). Эта премия присуждается блогерам, интернет-журналистам или кибер-диссидентам за вклад в развитие свободы слова в сети Интернет.



Вручение премии происходит ежегодно 12 марта. Первую ежегодную премию получили активистки движения за права женщин в Иране за сайт «Change for Equality». В 2011 году премия была присуждена тунисскому коллективному блогу Nawaat.org за освещение революции в Тунисе, а в 2012 году — сирийским гражданским журналистам и активистам.



Также в этот день...



В 1613 году родился Андре Ленотр, французский архитектор, выдающийся планировщик парков. Главной работой создателя королевских парков в Сен-Жермен, Фонтенбло, Шантийи, Сен-Клу, Тюильри стала планировка ансамбля Версаля с огромным парком. Во время работы в Англии он составил проекты Сент-Джемсского и Гринвичского парков. Характерной особенностью работ Ленотра являются далекие перспективы, прямые аллеи. Своей красотой ему обязаны и Елисейские поля в столице Франции.



1685 – родился Джордж Беркли, английский философ, представитель субъективного идеализма, епископ в Клойне (Ирландия), основатель современного реализма.



1831 – родился Клемент Студебекер, американский промышленник, основатель знаменитой семейной фирмы. Начинавший как кузнец и владелец мастерской по ремонту фургонов, он вскоре вместе с четырьмя братьями создал компанию по производству фургонов, которыми снабжал фермеров, двигавшихся на Запад поселенцев, а во время Гражданской войны получил большой правительственный контракт. За свою историю компания произвела более 750 тысяч фургонов. В 1897 году Студебекеры начали производить автомобили. Советским людям хорошо известны армейские грузовые автомобили, которые поставлялись в страну в годы войны по условиям лендлиза.



1839 – на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида» впервые использовано платье под названием «пачка» – с пышной многослойной юбкой.



1896 – в Петербурге в помещениях университета с помощью изобретенного А. Поповым прибора была передана первая в мире радиограмма.



1898 – родился Евгений Деммени, актер, режиссер, теоретик и историк кукольного театра. Создал «Театр Петрушки», с которым он вошел в состав Ленинградского ТЮЗа, а с января 1937 года Деммени руководил Ленинградским государственным кукольным театром, которому потом было присвоено его имя.



1899 – состоялся первый в Российской империи международный хоккейный матч. Это произошло в Петербурге, у Тучкова моста, прямо на льду Малой Невы. Играла отечественная команда «Спорт» и команда англичан, проживавших в российской столице. Счет 4:4.



1911 – доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича.



1914 – родилась Лидия Компаниец, украинская поэтесса и сценаристка.



1917 – родился Вернер Клемке, немецкий художник, мастер книжной и журнальной графики. Известен иллюстрациями к сказкам братьев Гримм, произведениям В. В. Маяковского и др.



1918 – Москве был возвращен статус столицы России. Постановление IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов гласило: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь до изменения указанных условий столица Российской Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в Москву». Кстати, во времена правления Никиты Хрущева по его идее рассматривалась возможность переноса столицы СССР или РСФСР в Свердловск.



1923 – Ли Де Форест «закрыл» эпоху немого кино. Форест продемонстрировал «фонофильм», чем, надо признать, немало удивил тогдашних киноманов. Еще бы! Ведь теперь на черно-белом экране не только кривлялись, но еще и разговаривали.



1924 – польский военный министр генерал Владислав Сикорский запретил служащим в министерстве женщинам носить шелковые чулки и «прочую дамскую дребедень».



1933 – президент Германии Гинденбург запретил республиканский флаг и приказал вывешивать бок о бок имперский и нацистский флаги.



1939 – родился Аркадий Северный (настоящее имя Аркадий Дмитриевич Звездин), исполнитель блатных песен («Гоп со смыком», «Цыпленок жареный», «На Дерибасовской открылася пивная»).



1940 – родился Григорий Горин, драматург, прозаик, писатель-сатирик. Григорий Горин много лет плодотворно работал с режиссером Марком Захаровым. Благодаря их творческому сотрудничеству появились известные и любимые зрителями картины «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Дом, который построил Свифт». Вместе с Аркадием Хайтом Григорий Горин написал сценарий к лирической комедии «Мой нежно любимый детектив», а над сценарием к фильму «О бедном гусаре замолвите слово...» он работал вместе с режиссером этой картины Эльдаром Рязановым.



1940 – был подписан договор о завершении 105-дневной «незнаменитой» советско-финской войны, начавшейся 30 ноября 1939 года. Договор подписали после непродолжительных переговоров в Москве. Согласно этому документу граница между СССР и Финляндией сдвигалась на 150 километров вглубь последней, а Карельский перешеек вместе с Выборгом, соответственно, отходил к Советскому Союзу.



1946 – родилась Лайза Минелли, американская актриса, певица, обладательница «Оскара» («Кабаре», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Полицейский по найму»).



1949 — родился Роб Коэн, американский продюсер, режиссёр и сценарист.



1961 – родился Сергей Селин, российский актер и по совместительству «мент» Дукалис.



1965 – родилась Татьяна Лютаева, актриса («Гардемарины, вперед!», «Черный квадрат»).



1968 – родился Аарон Экхарт, американский актер («Темный рыцарь», «Кровавый четверг», «Эрин Брокович», «Вкус жизни», «Здесь курят»).



1969 – Пол Маккартни женился на Линде Истман. А Джордж и Патти Харрисоны были задержаны за хранение наркотиков. Судя по всему, свадебная вечеринка удалась...



1974 – автоматическая станция «Марс-6» приземлилась на поверхность «красной планеты», впервые передав на Землю данные о параметрах марсианской атмосферы.



1979 – родился Пит Доэрти, английский музыкант и поэт, участник различных инди и панк-коллективов. Известен многочисленными нарушениями закона, вызванными наркотической и алкогольной зависимостью.



2011 – на японской АЭС «Фукусима-1», пострадавшей в результате землетрясения, произошёл взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз.



Именины отмечают: Арсений, Артем, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.