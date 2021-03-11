11.03.2021 06:00

День почек: события 11 марта

Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.

По данным ВОЗ и Международных нефрологических организаций и обществ, число больных с заболеваниями почечной системы сегодня составляет порядка 10% населения планеты, и эта цифра, к сожалению, растёт. В большинстве случаев речь идёт о тяжёлых хронических заболеваниях, которые часто заканчиваются летальным исходом, либо о заболеваниях, переходящих в категорию хронических.



Поэтому ежегодное проведение Всемирного дня почки направлено на актуализацию темы почечных заболеваний и привлечение внимания к этой проблеме в первую очередь врачей-нефрологов и медицинских нефрологических организаций.



Каждый год выбирается новая тема, становящаяся главной при проведении Дня.



Тема Дня-2021: Жить хорошо с заболеванием почек.



Комитет Всемирного дня почек объявил 2021 год «годом хорошей жизни с заболеванием почек». Пациенты, в том числе зависящие от диализа и трансплантации, а также их близкие, должны чувствовать поддержку, особенно во время пандемий и других сложных периодов. Руководящий комитет Всемирного дня почки призывает считать активное участие в жизни ключевым элементом в уходе за пациентами с ХБП и строительным блоком для достижения конечной цели – жить хорошо с заболеванием почек.



А остальным не стоит забывать факторах, пагубно влияющих на здоровье почек человека, и о профилактических мерах для предотвращения появления заболеваний почек.



Факторы:

1. вредные привычки, такие как употребление алкоголя и курение;

2. употребление наркотиков;

3. длительное, особенно бесконтрольное, употребление медикаментов;

4. недостаточное потребление питьевой воды, часто вызванное замещением её соками, газированными и тонизирующими (чай и др.) напитками;

5. малоподвижный образ жизни;

6. неправильное питание, в том числе чрезмерное потребление соли и нерациональные диеты;

7. различного рода хронические и инфекционные заболевания;

8. внешние факторы (холод и жара), связанные с нахождением в некомфортных температурных режимах.



Правила, которые важно соблюдать, заботясь о своём здоровье, в том числе и о почках:

1. регулярно выпивать не менее 1-1,5 литров чистой питьевой воды, чтобы способствовать промыванию почек;

2. хотя бы раз в год делать анализы крови и мочи, чтобы контролировать состояние почек, своевременно выявлять любые негативные изменения и нивелировать их по назначениям врача;

3. вести здоровый, подвижный образ жизни, дабы не создавать застойные процессы в организме;

4. заботиться о правильном питании, стараясь увеличить потребление овощей и фруктов;

5. отказаться от вредных привычек;

6. контролировать артериальное давление и массу тела.



Также в этот день...



В 106 году Цай Лун получает бумагу из волокон бамбука.



1302 – согласно Шекспиру, состоялось обручение Ромео и Джульетты.



1564 – выход первой точно датированной русской печатной книги – «Апостола» Ивана Фёдорова – в Москве (1 марта по старому стилю).



1702 – выпущена первая англоязычная ежедневная газета «The Daily Courant».



1770 – родился Уильям Хаскинсон, английский политический деятель и первый человек, погибший под колесами поезда (1830).



1818 – родился Мариус Петипа, русский балетмейстер и педагог.



1835 – в Харькове состоялось первое заседание комитета, который должен заниматься «генеральным замощением города». В его состав вошли «по два депутата из купечества, мещанского и ремесленного сословий и из иностранцев». В комитете также представлены «депутаты от обывателей, выбором которых распоряжался полицмейстер». Первый опыт замощения Харькова был очень скромен: за год замостили камнем только часть Московской улицы (ныне – проспекта) «в виду ожидаемого проезда Государя через Харьков».



1851 – в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».



1878 – во Французской Академии продемонстрирован фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством.



1892 – Министерством путей сообщения был утвержден проект первой московской канализации.



1895 – спущена на воду русская императорская яхта «Штандарт» – самая большая и самая оснащенная яхта в мире.



1926 – родился Георгий Юматов, советский актер («Весна», «Молодая гвардия», «Баллада о солдате», «Опасные гастроли», «Офицеры», «Петровка, 38»).



1931 – родился Кит Руперт Мёрдок, австралийский и американский предприниматель, медиа-магнат, владелец СМИ, кинокомпаний и издательств в США, Австралии, Европе, Латинской Америке и Азии. CEO и экс-Председатель совета директоров «News Corporation».



1936 – в Москве впервые началась Декада украинского искусства.



1950 – родился Джерри Цукер, американский кинорежиссёр («С пистолетом наголо», «Совершенно секретно»), сценарист, продюсер и актёр.



1952 – родился Дуглас Ноэл Адамс, английский писатель, автор популярного фантастического сериала «Путеводитель для путешествующих по Галактике автостопом».



1967 – родился Джон Барроумен, британский актер (сериалы «Торчвуд», «Охотники за чужими», «Доктор Кто»), певец, танцор и телеведущий.



1967 – на этот день зафиксировано 446 различных версий композиции Yesterday группы The Beatles, вышедшей двумя годами ранее.



1967 – вышел первый сингл группы Pink Floyd, включающий в себя две композиции: Arnold Layne I Candy и А Currant Bun.



1970 – Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.



1980 – родился Юрий Чурсин, российский актер («Изображая жертву», сериалы «Хиромант», «Простые истины»).



1985 – на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.



1989 – родился Антон Ельчин, американский актер, рожденный в Ленинграде («Альфа Дог», «Терминатор-4», «Ночь страха»).



1997 – президент Украины Леонид Кучма объявил мораторий на смертную казнь.



1998 – в Индии обнаружен самый большой в мире кактус – высотой 18.5 метра.



2011 – у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9.0, повлекшее за собой разрушительное цунами.



Именины отмечают: Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.