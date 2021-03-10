10.03.2021 06:00

День тех, у кого длинные руки: события 10 марта

Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.



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10 марта 1876 года, спустя три дня после получения патента на изобретенный им телефон, Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате, сказать ему: «Мистер Уотсон, зайдите ко мне. Вы мне нужны» – и тот расслышал, что сказал шеф. Правда, опыты проходили уже год, и, возможно, Уотсон, прекрасно знавший, чего добивается изобретатель, просто решил сделать ему приятное, так как прошло еще немало времени, прежде чем был создан аппарат, позволивший хорошо понимать человеческую речь. Как бы то ни было, этот день считается первым, когда человек, подняв телефонную трубку, услышал обращенные к нему слова.



А 10 марта 1889 года, американский бизнесмен из города Канзас-Сити (штат Миссури) Алмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию, чем заслужил титул «отца всех АТС».



Причина, побудившая его сотворить свое изобретение, достаточно курьезна и вполне достойна следующего эпиграфа: «Если философ смог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?»



Да, Строуджер был… гробовщиком. И бизнес его в городе Канзас-Сити процветал, но ровно до тех пор, пока жена одного из главных конкурентов не устроилась телефонисткой на коммутатор местной станции. Трудилась женщина на славу. С момента ее трудоустройства дела Строуджера пришли в упадок. И неудивительно, ведь всякий клиент, нуждающийся в похоронных услугах, стараниями дамочки миновал номер незадачливого Строуджера, попадая прямиком к расчетливому супругу телефонистки.



Но Алмон Строуджер не опустил руки, и, спасая собственный бизнес, стал изобретателем декадно-шагового искателя, исключающего необходимость использования оператора для установления соединения с конкретным абонентом. АТС Строуджера, вступившая в действие в 1892 году, получила известность как «телефон без барышень и проклятий».



Кстати, «барышень», работавших на первых АТС, отбирали не за длинные ноги, а за длинные руки, вернее, размах рук: чтобы телефонистка, не вставая с рабочего места, могла соединить двух абонентов, находящихся на разных концах электрического стенда.

Также в этот день...



В 1812 году были опубликованы первые две главы поэмы Джорджа Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». «Я проснулся однажды утром и обнаружил, что знаменит», – писал он потом.



1861 – умер Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт и художник.



1862 – в США входят в оборот первые бумажные деньги.



1876 – спустя три дня после получения патента на изобретенный им телефон, Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате, сказать ему: «Мистер Уотсон, зайдите ко мне. Вы мне нужны» – и тот расслышал, что сказал шеф. Правда, опыты проходили уже год, и, возможно, Уотсон, прекрасно знавший, чего добивается изобретатель, просто решил сделать ему приятное, так как прошло еще немало времени, прежде чем был создан аппарат, позволивший хорошо понимать человеческую речь. Как бы то ни было, этот день считается первым, когда человек, подняв телефонную трубку, услышал обращенные к нему слова.



1878 – в Женеве было выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Григорьевича Шевченко.



1880 – русский физик А. Г. Столетов открыл фотоэффект.



1889 – американский бизнесмен из города Канзас-Сити (штат Миссури) Алмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию, чем заслужил титул «отца всех АТС».



1910 – на экраны вышел фильм Дэйвида Уорка Гриффита «В старой Калифорнии». Сам по себе он не примечателен по сравнению с другими работами мастера, но положил начало развитию центра киноиндустрии США. Режиссер снимал историю любви испанской девушки и будущего губернатора Калифорнии близ Лос-Анджелеса. Местечко Голливуд с разнообразным ландшафтом превратилось в излюбленное место кинематографистов, сюда стали переезжать все киностудии.



1918 – родился Аврам Милецкий, архитектор. Разработал проект комплексной застройки автодороги Киев – Харьков в 1954 году.



1926 – родился Александр Зацепин, российский композитор, автор музыки ко многим популярным фильмам («Земля Санникова», «Женщина, которая поет», «31 июня», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию»).



1929 – родился Олег Стриженов, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР («Сорок первый», «Его звали Роберт», «Овод»).



1967 – в Мехико рождаются близнецы – восемь человек. Это первый подобный зарегистрированный случай.



1940 – родился Чак Норрис, звезда Голливуда, мастер боевых искусств, известный как рыжебородый техасский рейнджер.



1946 – родился Владимир Гостюхин, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист Белоруссии и любимый всеми дальнобойщик.



1955 – родился Юлиуш Махульский, польский кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор фильмов «Ва-банк», «Секс-миссия», «Ва-банк-2, или Ответный удар», «Кингсайз».



1958 – родилась Шэрон Стоун, голливудская звезда, женщина, пробуждающая все условные и безусловные инстинкты.



1973 – родилась Ева Герцигова, чешская супермодель.



1984 – родилась Оливия Уайлд, американская киноактриса.



1990 – появился первый в Киеве приход УАПЦ. Благодаря этнологу Лидии Орел для нее предоставили церковь святого архистратига Михаила в Музее народной архитектуры и быта Украины.



1992 – Украина принята в Североатлантический Совет сотрудничества.



1995 – в Японии слепили самый высокий снеговик в мире – высотой 29.43 метра.



Именины отмечают: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.