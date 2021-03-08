08.03.2021 09:00

Женский день: события 8 марта

По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.

Знаковым событием для появления Международного женского дня стал «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка. 8 марта 1857 года работницы прошли маршем по улицам Манхэттена, протестуя против низких заработков и плохих условий труда. «Марш пустых кастрюль» выдвигал требования текстильщиц о повышении зарплат, улучшении условий труда и равных прав для женщин.

Позже именно 8 марта было выбрано для установления специального дня солидарности трудящихся женщин всего мира в борьбе против угнетения, неравенства, за свои права.



Впервые Международный женский день отмечался в ряде стран Европы в 1911 году. С каждым годом число стран, в которых на том или ином уровне отмечалась эта дата, росло, и в 1970-е годы 8 марта было провозглашено ООН как Международный женский день.



А с 1966 года Международный женский день стал официальный выходным днем.



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С 8 по 14 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.



Также в этот день...



В 1804 году родился Аван Кларк, основатель династии американских оптиков-шлифовальщиков и известной фирмы, изготовляющей объективы и телескопы. При испытании одного из них открыл спутник Сириуса.



1857 – родился Руджеро Леонкавалло, итальянский композитор («Паяцы», «Богема»).



1887 – Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.



1906 – родился Александр Роу, кинорежиссер, народный артист РСФСР, автор множества фильмов-сказок («По щучьему велению», «Василиса Прекрасная», «Кощей Бесмертный», «Марья-искусница», «Морозко»).



1910 – француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом.



1922 – родился Евгений Матвеев, актер, режиссер, сценарист («Любовь земная», «Емельян Пугачев», «Любить по-русски»).



1924 – в Нью-Йорке основана компания Pan American Airways.



1932 – родился Борис Владимиров, актер эстрады, Авдотья Никитична из знаменитого советского дуэта Никитичны и Маврикиевны.



1941 – родился Андрей Миронов, актер театра и кино, народный артист РСФСР («Три плюс два», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев»).



1946 – Собор Украинской грекокатолической церкви во Львове принял решение о ликвидации унии с Ватиканом и об объединении с Русской православной церковью.



1952 – врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат «искусственное сердце». В течение 80 минут он поддерживал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, пока бригада из 9 докторов, 5 медсестёр и 2 техников, остановив работу сердца пациента, пыталась выяснить причины его недуга.



1957 – родилась Синтия Ротрок, американская киноактриса и спортсменка, мастер боевых единоборств, неоднократная чемпионка мира по каратэ.



1970 – родился Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, актер, певец и муж Наташи Королевой.



1974 – родилась Ольга Понизова, российская актриса («Все будет хорошо», «На углу, у Патриарших-2», «Две судьбы», «Я все решу сама»).



1983 – родилась Ксения Бородина, телеведущая.



1987 – ирландская группа U2 выпускает свой самый знаменитый альбом The Joshua Tree.



1988 – семья Овечкиных из Иркутска захватывает самолёт и пытается бежать из СССР, штурм самолёта приводит к человеческим жертвам.



1993 – Андрей Данилко впервые выступил в роли проводницы Верки Сердючки.



1993 – на MTV состоялся дебют мультипликационных героев Бивиса и Баттхеда.



Именины отмечают: Александр, Григорий, Демьян, Иван, Иларион.