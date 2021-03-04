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04.03.2021  06:00   

День Катыша: события 4 марта

День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.

Объяснение такому названию нашлось простое: в этот день в последний раз катались с горок. При этом приговаривали: «Зима на исходе, так успей на санках покататься».

Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит.

Также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они назывались кокурками.

Также в этот день...

В 1678 году родился Антонио Вивальди, итальянский композитор и скрипач. В огромном наследии Вивальди множество опер, а также духовных сочинений. Однако как современники, так и следующие поколения выше всего ставили инструментальные сочинения Вивальди, прежде всего концерты.

1703 – В Эдо 47 ронинов совершают ритуальное сэппуку, как надлежало настоящим самураям, вместо того, чтобы быть казненными как уголовники.

1722 – Петр I вводит «Табель о рангах».

1789 – Коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.

1813 – впервые в истории официальных приемов на церемонии инаугурации президента США Дж. Мэдисона было подано мороженое.

1818 – в Москве состоялось открытие памятника Кузьме Минину и князю Пожарскому.

1824 – бостонский изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике резиновые калоши. Американские компании быстро наладили массовый выпуск «overshoes», т.е. верхней обуви из вулканизированного каучука. Новинка встречала оживленный спрос и в других странах.

1870 – родился Евгений Патон, украинский академик – специалист по электросварке и мостостроению, создатель Института электросварки и автор моста Патона в Киеве.

1877 – человечество получило возможность громче самовыражаться: американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

1880 – в американской газете «Нью-Йорк Дейли График» опубликована первая в мире репродукция фотографии.

1918 – Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства в Украине.

1925 – родился Поль Мориа, выдающийся французский композитор, аранжировщик и дирижер.

1937 – родился Юрий Сенкевич, российский путешественник, телеведущий.

1949 – родился Владимир Ивасюк  (ум. 1979), композитор, поэт, основоположник украинской эстрадной музыки, Герой Украины.

1950 – на экраны США вышел фильм Уолта Диснея «Золушка» – первый полнометражный анимационный фильм.

1951 – родился Крис Ри, британский певец, музыкант, актер, автор знаменитых Road To Hell, Looking For The Summer, Josefine.

1954 – родился Борис Моисеев, русский шоумен, танцовщик, вокалист.

1955 – небольшая японская фирма «Сони», новичок на рынке, приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников.

1965 – родился Александр Шаганов, поэт-песенник, автор большого количества шлягеров.

1966 – Джон Леннон заявил, что ансамбль «Битлз» стал более популярным, чем Иисус Христос. В ответ на это шокирующее высказывание в «библейском поясе» (Юг и Средний Запад США) сжигаются пластинки с записями музыки этой группы.

1968 – теннисные авторитеты проголосовали за допуск профессиональных игроков в Уимблдон, прежде открытый только любительским игрокам.

1989 – создано украинское общество «Мемориал».

1990 – в СССР проходят первые альтернативные выборы народных депутатов.

1999 – поступает в продажу книга Моники Левински «История Моники» о ее отношениях с Биллом Клинтоном.

2004 – Цукерберг запустил Thefacebook по адресу thefacebook.com.

Именины отмечают: Антон, Архип, Афанасий, Богдан, Варлаам, Василий, Давид, Денис, Дмитрий, Евгений, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Лука, Макар, Максим, Никита, Николай, Пахом, Савва, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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