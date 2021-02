02.03.2021 06:00

День спички: события 2 марта

Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.

Спички на протяжении многих десятилетий да и сегодня продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.

Само слово «спичка» пошло от русского слова «спица», что означает предмет с заостренным концом. Разновидностей и размеров спичек много, но самые распространенные в использовании остаются именно кухонные спички.



Помимо обычных (бытовых) спичек, изготавливаются специальные. Например, охотничьи (или штормовые) – они горят на ветру и даже под дождем; термические (дающие при горении более высокую температуру, а значит и больше тепла); сигнальные (с цветным пламенем); сигаретные (для раскуривания сигар); каминные (очень длинные спички, чтобы зажигать камины) и другие. И есть даже декоративные (в основном для коллекционеров), выпускаемые ограниченным тиражом с различными рисунками на коробках (подобно почтовым маркам).



Надо также отметить, что спички за всю свою богатую историю, помимо своего основного предназначения, используются весьма разнообразно. Вот лишь несколько примеров – вместо счетных палочек для обучения детей, как условная денежная единица при различных карточных и других играх, для изготовления спичечных домиков и других сооружений, для жеребьевки, для различных логических игр, в качестве зубочисток и основы для ватной палочки, как реквизит для фокусов…



Также в этот день...



В 1699 году французский исследователь С. д’Ибервиль открыл устье реки Миссисипи.



1791 году во Франции внедрили новую систему связи – семафор. Изначально семафором называли не только сигнальное устройство, но и способ передачи сообщений. Существует предание, что мужья, замученные гнетом своих прекрасных половин, брали в руки флажки, становились напротив окон друг друга, и с помощью условных движений рук договаривались о встрече в местном кабачке, дабы обменяться впечатлениями о прошедшем дне.



1859 – родился Шолом-Алейхем (настоящее имя Соломон (Шолом) Наумович (Нохумович) Рабинович), еврейский писатель, классик литературы на идише.



1911 – в Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого.



1931 – родился Михаил Горбачев, первый и последний Президент Советского Союза. Горбачев проложил путь программе стремительных реформ советской системы, которая стала известна как «перестройка».



1933 – в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Кинг Конг».



1938 – родился Вячеслав Зайцев, модельер.



1943 — произошла Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 мирных жителей села Корюковка в Украине, осуществленное немецкими нацистами в ходе Второй мировой войны. По числу жертв это самое масштабное преступление нацистов как на территории СССР, так и в Европе.



1947 – родился Юрий Богатырев, актер театра и кино, народный артист РСФСР («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Два капитана», «Родня»).



1962 – родился Джон Бон Джови, американский рок-музыкант.



1964 – «Битлз» приступили к съемкам своего первого фильма «A Hard Day's Night». Тогда же впервые встретились Джордж Харрисон и Патти Бойд.



1967 – прошла 9-я церемония вручения «Грэмми». Записью года стала песня Фрэнка Синатры «Stangers in the Night» из альбома, без ложной скромности называвшегося «Sinatra, a Man and His Music». В числе номинантов были Джон Леннон и Пол Маккартни с песней «Michelle».



1968 – родился Дэниэл Крэйг, голливудская звезда британского происхождения, исполнитель роли агента 007 Джеймса Бонда.



1969 – первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд».



1973 – ввиду неизбежности валютного кризиса закрываются все европейские валютные рынки (до 19 марта).



1977 – родился Крис Мартин, английский музыкант – фронтмен, вокалист и клавишник группы Coldplay, бывший муж американской актрисы Гвинет Пэлтроу.



1983 – в Великобритании компании Philips, Sony и Polygram продемонстрировали первый компакт-диск и СD-проигрыватель. Диаметр компак-диска составлял 12 сантиметров. На нем была записана Девятая симфония Бетховена. Продолжительность записи, выполненной лазером и считывающейся также лазерным проигрывателем, составляла 74 минуты. Для того времени это было настоящей сенсацией. До рядовых пользователей CD дошли куда позже, а в качестве штатного устройства на персональных компьютерах они появились только в середине 1990-х годов.



1989 – телемост Киев-Тбилиси. Тбилисское НИИ экспериментальной и клинической хирургии имени академика Эристави. Хирургические операции одновременно двум пациенткам на брюшной полости (удаление вентральной грыжи) с разрезами 25 см и 40 см, обезболивание внушением по телемосту Киев-Тбилиси, в процессе проведения обезболивания гипноз не применялся. Хирурги академик Г.Иоселиани, З.Мегрелишвили. Внушение проводил врач Анатолий Михайлович Кашпировский.



1993 – учреждена Академия медицинских наук Украины.



2000 – родился самый маленький младенец в мире – кореянка Чай Джи. Она весила 468 граммов.



Именины отмечают: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.