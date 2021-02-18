Главная В этот день День в истории 18 февраля – День батарейки
18.02.2021  06:00   

18 февраля – День батарейки

Сегодня отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый.

18 февраля 1745 года родился итальянский учёный-физик, один из основоположников учения об электричестве, химик и физиолог Алессандро Вольта. Имя его прочно вошло в мир науки и стало наименованием единицы измерения электрического напряжения – вольт. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и изобретение стало прообразом современных батарей.

Открытие это, основанное на преобразовании химической энергии в электрическую путём помещения двух разнородных металлов (пластины меди и цинка) в кислоту, было совершено Вольта в 1800 году.

Со временем изобретение итальянского физика получило огромное распространение. Сегодня батареи и аккумуляторы играют очень заметную роль в жизни человека. Это и стало поводом к учреждению праздника, именуемого Днём батарейки (Battery Day), отмечаемого ежегодно 18 февраля в день рождения учёного.

Также в этот день...

В 1745 году родился Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Джероламо Умберто Вольта – итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве. Вольта впервые поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы получить непрерывный электрический ток, создав первый в мире химический источник тока («Вольтов столб»). В 1800 году построил химическую батарею: стало возможным получать электричество с помощью химических реакций. Именно в честь него названа единица измерения электрического напряжения – Вольт.

1784 – родился Николо Паганини, итальянский скрипач.

1833 – Пушкин завершил написание романа «Дубровский».

1885 – впервые опубликованы «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

1898 – родился Энцо Ферарри, знаменитый автомобилестроитель.

1911 – впервые осуществлена доставка почты самолетом. Анри Пике перевез по воздуху из Аллахабада до Наини (Индия) 6.5 тысяч писем и 250 специальных открыток. Письма были погашены специальным штемпелем с надписью: «First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911» («Первая воздушная почта. Объединенная национальная выставка. Аллахабад. 1911»).

1930 – Клод Томбо открыл Плутон, до недавнего времени считавшийся девятой планетой Солнечной системы.

1932 – родился Милош Форман, оскароносный американский режиссер чешского происхождения («Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Вальмон», «Человек на Луне», «Народ против Ларри Флинта»).

1933 – родилась Йоко Оно, японская художница, жена Джона Леннона.

1934 – родился Пако Рабанн, испанский кутюрье. Баск по национальности, архитектор по образованию, вегетарианец по убеждению, мистик по воспитанию.

1952 – родился Александр Барыкин (ум. 2011), русский музыкант и певец.

1953 – родился Аркадий Укупник, русский певец, композитор и автор-песенник.

1954 – родился Джон Траволта, американский актер, танцор и певец, прославившегося ролями в фильмах «Лихорадка субботнего вечера», «Бриолин» и «Криминальное чтиво».

1964 – родился Мэтт Диллон, американский актер («Столкновение», «Бойцовая рыбка», «Дикость»).

1968 – гитарист Дэвид Гилмор заменил в группе «Пинк Флойд» ее основателя Сида Баррета, увлекшегося наркотиками.

1974 – родился Евгений Кафельников, российский теннисист, олимпийский чемпион, неоднократный победитель турниров Большого Шлема, бывшая первая ракетка мира.

1978 – песня «Hotel California» группы «Eagles» получила «Грэмми» как «Запись года».

1979 – впервые за многие столетия в пустыне Сахара выпал снег.

1988 – английский книготорговец купил прядь волос адмирала Г. Нельсона за 5575 фунтов (самая высокая цена, когда-либо уплаченная за человеческие волосы).

2014 – на Майдане Независимости в Киеве началось противостояние, во время которого в течение трех дней погибло более 80 человек и которое привело к смене власти в Украине.

Именины отмечают: Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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