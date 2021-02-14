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14.02.2021  09:00   

День святого Валентина: события 14 февраля

Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.

Существует несколько версий возникновения праздника.

Самая распространенная: в позднем средневековье, когда властный и жестокий римский император Клавдий II пришел к мысли, что одинокий мужчина, не обремененный женой и семьей лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, запретил солдатам жениться. Однако римский священник Валентин тайно венчал влюбленных легионеров, за что и был приговорен к казни, которая состоялась 14 февраля.

Пока Валентин, которого впоследствии стали называть святым Валентином, в заточении ждал смерти, он влюбился в слепую дочь тюремщика. Некоторые говорят, что после этого она исцелилась чудом, а некоторые, что Бог услышал молитвы Валентина. На прощание он написал девушке признание в любви, подписавшись «От твоего Валентина».

Но есть версия, что день почитания святого Валентина совпадает с древнеримской традицией гадания во время новогодних празднований, поскольку по римскому календарю новый год наступал именно в середине февраля. Может, от этих древних гаданий и пошла традиция посылать своим возлюбленным анонимные открытки –  получающий должен сам догадаться, от кого они.

Кстати, многочисленные опросы показывают, что самыми популярными подарками на территории постсоветских стран ко дню влюбленных стали такие презенты, как ужин, игрушки, цветы и открытки, а наименьшим спросом пользуются стихи собственного сочинения и домашние животные.

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14 февраля – неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. 14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator).

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Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

Также в этот день...

В 1813 году родился Александр Даргомыжский, российский композитор классической музыки.

1840 – родился Клод Моне, французский живописец, один из основателей импрессионизма.

1855 – родился Всеволод Гаршин, русский писатель.

1876 – американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.

1895 – родился Александр Микулин, ученый, конструктор авиационных двигателей.

1928 – родился Сергей Капица, русский советский ученый и телеведущий.

1933 – в Париже открылась первая в мире телефонная служба точного времени.

1936 – родилась Анна Герман, польская певица.

1944 – родился Алан Паркер, британский кинорежиссер.

1946 – в Лаборатории баллистических исследований Армии США запущен первый реально работающий электронный компьютер ENIAC.

1949 – родился Николай Еременко-младший, актер и режиссер, секс-символ советского кино.

1979 – впервые в истории английского футбола за переход игрока в другой клуб заплачен один миллион фунтов стерлингов: Тревор Френсис перешел из «Бирмингем-сити» в «Ноттингем форрест».

1982 – родилась Ирина Дубцова, российская певица.

1987 – родилась Юлия Савичева, российская певица.

1990 – покинувший Солнечную систему Voyager I впервые фотографирует ее «со стороны».

1992 – установлены дипломатические отношения между Российской Федерацией и Украиной.

1992 – родился Фредди Хаймор, английский актер («Волшебная страна», «Чарли и шоколадная фабрика», «Август Раш»).

1993 – Украина, Польша и Венгрия подписали договор о сотрудничестве народов Карпатского региона.

2003 – в возрасте 6.5 лет умирает клонированная овца Долли.

2005 – создан сервис YouTube.

Именины отмечают...

Католические: Валентин, Кирилл, Мефодий

Православные: Василий, Вендимиан, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Тимофей, Трифон.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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