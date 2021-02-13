День радио: события 13 февраля

Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
Дата выбрана не случайно – 13 февраля 1946 года в штаб-квартире ООН впервые вышло в эфир Радио ООН.
Всемирный день радио проводится с целью укрепления сотрудничества между всеми любителями радио, будь то крупные компании или одиночки-любители, и продвижения всеобщего доступа к информации.
Тема праздника 2021 года: Новый мир – новое радио: эволюция, инновации, сближение.
Основное внимание будет уделено трем подтемам:
РАЗВИТИЕ. Мир меняется, радио развивается. Эта подтема призвана подчеркнуть устойчивость радио к различного рода трансформациям и его жизнеспособность.
ИННОВАЦИИ. Мир меняется, радио адаптируется и внедряет инновации. Для того чтобы оставаться в высшей степени мобильным средством информации, повсе-местно доступным для любого человека, радио пришлось взять на вооружение но-вые технологии.
ВЗАИМОСВЯЗЬ. Мир меняется, радио связывает людей. Данная подтема призвана лучше познакомить наши общества с услугами, которыми благодаря радио они имеют возможность пользоваться в ситуациях, связанных со стихийными бедстви-ями, социально-экономическими кризисами, эпидемиями и т.п.
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Накануне Дня влюбленных, 13 февраля, мир отмечает День презерватива.
Эта дата вошла в мировые календари в 2007 году, и с каждым годом акции, приуроченные к этому дню, становятся все более креативными и разнообразными.
Цель Международного дня презерватива – рассказать сексуально-активным людям о презервативе как о надежном методе контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ.
В Украине в этот день обычно проходят акции и флэшмобы, во время которых активисты раздают прохожим «изделия №2». Так что если увидите массовика-затейника в интересном «плаще-капюшоне», не спешите огибать его по широкой дуге.
Также в этот день...
В 1498 году впервые в письменном виде употреблено слово «бухгалтер», что в буквальном переводе с немецкого означает буквально «книгодержатель». Император Священной Римской империи Максимилиан I подписал указ: «Повелеваем делопроизводителя нашей палаты, доверенного и прилежного писца, который ведет книги, отныне называть бухгалтером, каковым должен теперь быть Христоф Штехер».
1769 – родился Иван Крылов, русский баснописец и менее известный музыкант-исполнитель струнных квартетов (он играл обычно партию второй скрипки).
1867 – в венском музыкальном зале «Диана» впервые был исполнен вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Он является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте.
1873 – родился Федор Шаляпин, великий оперный певец, бас.
1895 – братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения.
1903 – родился Жорж Жозеф Кристиан Сименон, бельгийский писатель детективов, литературный отец инспектора Мегрэ.
1924 – премьера «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина.
1936 – в Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.
1936 – родилась Анна Герман, польская эстрадная певица.
1939 – состоялись первые выборы в Сейм Карпатской Украины.
1940 – Михаил Афанасьевич Булгаков закончил роман «Мастер и Маргарита» (первая редакция романа была им уничтожена 18 марта 1930 года).
1946 – Уинстон Черчилль впервые произнес любимую фразу всех политиков: «No Comments».
1950 – родился Питер Габриэл, английский музыкант.
1956 – начинает работу советская антарктическая станция «Мирный».
1959 – на ярмарке детских игрушек в Нью-Йорке впервые представлена кукла Барби.
1960 – родился Пьерлуиджи Коллина, бывший футбольный судья, в настоящее время глава судейского комитета УЕФА, консультант Итальянской ассоциации арбитров, куратор судейского комитета Федерации футбола Украины.
1960 – в Киеве вступил в строй первый украинский ядерный реактор (исследовательский ВВР-М в Институте физики АН УССР – теперь в Институте ядерных исследований НАНУ).
1962 – родился Максим Леонидов, певец, композитор, основатель бит-квартета «Секрет».
1964 – родился Дмитрий Ревякин – музыкант, поэт, композитор, создатель и лидер группы «Калинов мост».
1972 – в последнем матче хоккейного турнира Олимпиады в Саппоро (Япония) сборная СССР победила команду Чехословакии со счетом 5:2 и в четвертый раз стала чемпионом мира.
1974 – принимается решение о высылке писателя А. И. Солженицына из СССР.
1974 – родился Гарик Мартиросян, шоумен, юморист и телеведущий, сопродюсер, художественный руководитель и «резидент» шоу «Комеди клаб».
1974 – родился Робби Уильямс, британский певец.
1975 – родился Артемий Лебедев, один из самых успешных веб-дизайнеров Рунета.
1981 – в «Нью-Йорк таймс» опубликовано самое длинное предложение – из одной тысячи двухсот восьмидесяти шести слов.
1984 – родился Алексей Мещеряков, российский рок-музыкант, участник группы «Сплин».
1991 – авиация США нанесла удар по предполагаемому иракскому командному пункту в Багдаде. Как оказалось, это было обычное бомбоубежище, где находились женщины, дети, старики. Погибло около 400 человек.
Именины отмечают: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.
В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Во вторые выходные февраля Харьков снова ждет резкое похолодание в результате перемещения через область активного холодного фронта, связанного с циклоном Volker.
По восточному календарю год Быка наступит 12 февраля 2021 года, а сложит полномочия 1 февраля 2022 года.
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