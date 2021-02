11.02.2021 06:00

11 февраля – Всемирный день больного

Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе Папы Иоанна Павла II. В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.

Эту цель Папа Римский определил так: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».



Впервые Всемирный день больного был отмечен 11 февраля 1993 года. Дата была была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь, исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных.



* * *



11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science).



Предыстория появления нового праздника такова. 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.



Также в этот день...



В 660 году до н. э. уроженец о. Кюсю Дзимму (ум. 585 до н. э.), называвший своей праматерью богиню солнца Аматэрасу, завоевал страну Ямато и занял ее престол. Этот день - 11 февраля 660 г. до н. э. - считается датой основания японского государства. Дзимму, принявший титул Сына Неба, основал династию, правящую в Японии и поныне (с 1336 года празднуется как самурайский праздник "Кигэнсэцу" - День основания государства). Японская правящая династия не прерывалась в течение полутора тысяч лет. Японская императорская семья сегодня - это коронованная принцесса Масако, принцесса Айко, коронованный принц Нарухито, император Акихито, императрица Мичико, принц Акишино, принц Хисахито, принцесса Акишино, принцесса Како и принцесса Мако.



В 1720 году плотник Ефим Никонов начинает строить «потаённое судно», предшественницу субмарин.



1809 – американец Роберт Фултон запатентовал конструкцию «Клермонта» – первого парохода, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы, – и вошел в историю как изобретатель парохода.



1829 – умер Александр Грибоедов, русский писатель, композитор и дипломат, автор пьесы «Горе от ума». Грибоедов был убит толпой мусульман в здании русской миссии Тегерана.



1847 – родился Томас Алва Эдисон, американский изобретатель. К изобретениям Эдисона можно отнести усовершенствованный телефон Белла, лампу накаливания, мегафон, электросчетчик, патрон и цоколь, рекордер и многое другое.



1868 – умер Жан Фуко, французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко.



1902 – родилась Любовь Орлова, легендарная советская актриса («Цирк», «Волга-Волга», «Весна», «Веселые ребята»).



1915 – родился Владимир Зельдин, русский актер («Свинарка и пастух», «Карнавальная ночь», «Дуэнья»).



1917 – родился Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист, классик детективного жанра («Сорвать маску», «Интриганка», «Гнев ангелов»).



1922 – канадский ученый Фредерик Грант Бантинг объявил об открытии вместе с коллегами инсулина – лекарства для лечения диабета. Через год ему была вручена Нобелевская премия.



1926 – родился Лесли Нильсен, американский комедийный актер («Голый пистолет»).



1929 – Ватикан стал суверенным государством.



1934 – родилась Мэри Куант, британский дизайнер, модельер одежды, придумавшая мини-юбку.



1936 – родился Берт Рейнольдс, американский актер («Полицейский и бандит», «Полтора полицейских», «Система Шарки»).



1945 – в Ливадии (Крым) завершилась Ялтинская конференция – вершинная дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного порядка.



1948 – умер Сергей Эйзенштейн, советский кинорежиссер, сценарист, теоретик кино.



1949 – менору утвердили как герб Израиля.



1953 – премьера мультфильма Уолта Диснея «Питер Пэн».



1962 – родилась Шерил Кроу, американская исполнительница, гитаристка, бас-гитаристка и автор песен, девятикратная обладательница премии Грэмми.



1963 – в Киеве началась конференция по вопросам культуры украинского языка. Ее участники обратились к высшим органам государственной власти с требованием предоставить украинскому языку статус государственного.



1963 – «The Beatles» в один прием, за каких-то 12 часов, записали весь материал для дебютного альбома «Please Please Me».



1969 – родилась Дженнифер Энистон, американская актриса, звезда сериала «Друзья».



1970 – Япония стала четвертым государством, запустившим искусственный спутник Земли.



1971 – в Москве, Вашингтоне и Лондоне был открыт для подписания «Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия».



1978 – родился Тимур Батрутдинов, резидент Comedy Club, телеведущий и актер.



1979 – Исламская революция в Иране: после трёх суток уличных боёв с лояльными временному правительству гвардейцами в Тегеране сторонники аятоллы Хомейни берут контроль над городом, Генштаб объявляет нейтралитет, победа революции.



1989 – состоялась учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко (теперь – Всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко).



1992 – родился Тэйлор Лотнер, американский актер, сыгравший Джейкоба Блэка в суперпопулярной саге о вампирах «Сумерки».



2010 – умер Александр Маккуин, английский дизайнер модной одежды. Командор ордена Британской империи, четырежды признавался лучшим британским модельером года.



2012 – умерла Уитни Хьюстон, американская поп-, соул- и ритм-н-блюзовая певица, актриса, продюсер, бывшая фотомодель.



Именины отмечают: Герасим, Игнат, Лаврентий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.