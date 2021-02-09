09.02.2021 06:00

День стоматологов: события 9 февраля

Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.

Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога постепенно становится популярной во всем мире. Так, Украина отмечает Международный день стоматолога с 1993 года.

Отмечают его в день Святой Аполлонии. Существует легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей – и зубная боль утихнет.



Примечательно, что существует еще один святой покровитель страдающих зубной болью – это Святой Антипа. Он жил за 200 лет до Аполлонии, его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре. К сожалению, он так и не стал покровителем стоматологов.



И еще: на Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста. Этому святому в народе принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в отчаянии. Кроме того, в день Иоанна Златоуста произносили особый заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».



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Сегодня «виновниками торжества» выступают также те, кому нечего скрывать, – работники стриптиза. День рождения стриптиза отмечается сегодня потому, что в этот день танцовщица впервые обнажилась перед публикой. Это произошло вечером 9 февраля 1893 года в известном парижском кабаре Мулен Руж. Всю одежду сбросила с себя красавица-актриса по имени Мона. За непристойное поведение фривольную дамочку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции.



Также в этот день...



В 1441 году появился на свет Алишер Навои, узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель.



1648 – согласно большинству источников, Богдан Хмельницкий был избран гетманом Войска Запорожского.



1844 – родился Анатолий Кони, выдающийся российский юрист.



1846 – родился Вильгельм Майбах, изобретатель первого мотоцикла, первого автомобиля «Мерседес».



1874 – родился Всеволод Мейерхольд, русский советский режиссер и актер.



1895 – создана игра в волейбол. Ее придумал учитель физкультуры американского штата Массачусетс Уильям Могран. В новой командной игре в мяч Морган решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал сетку из тенниса и установил ее на высоте приблизительно 196 см от пола, так, чтобы сетка была выше головы человека среднего по тем временам роста. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников первое время было неограничено. Саму же игру окрестили «mintonette» и только через пару дет переименовали в привычный всем волейбол.



1886 – состоялась премьера оперы М. П. Мусоргского «Хованщина».



1900 – 20-летний американский теннисист Двайт Ф. Дэвис основывает названный в честь него Кубок Дэвиса. Первым обладателем кубка Дэвиса были США, со счетом 3:0 победившие Великобританию. Правда, кроме этих двух стран, больше никто в том турнире и не принимал участие.



1931 – торжественное открытие и первый съемочный день Центральной фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»).



1932 – на внеочередной сессии ВЦИК УССР принято решение о создании в Украине 5 областей: Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской и Харьковской. Днепропетровск логично стал центром области, в состав которой вошли 4 города и 50 районов.



1945 – родилась Миа Фэрроу, американская актриса («Ребенок Розмари», «Пурпурная роза Каира», «Ханна и ее сестры»).



1948 – в Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай.



1969 – совершил свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74.



1964 – The Beatles впервые появились в прямом эфире американского телевидения («Шоу Эда Салливана»); шоу смотрели почти 74 млн телезрителей.



1972 – состоялось первое выступление новой группы Пола Маккартни Wings.



1979 – родилась Ирина Слуцкая, российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.



1979 – родилась Чжан Цзыи, китайская актриса («Герой», «Мемуары гейши», «Дом летающих кинжалов», «Воин»).



1993 – Пол Маккартни выпустил сольный альбом Off the Ground.



Именины отмечают: Дмитрий, Иван, Петр.