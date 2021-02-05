05.02.2021 06:00

День домашних забот: события 5 февраля

В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.

День, как правило, проходил в хлопотах, ведь ранее было большое количество празднеств, и накопилось много работы. Впереди была весна и посевные, а потому, следовало позаботиться обо всем заранее.

Хозяева 5 февраля убирали в закромах – выметали ненужный сор, мыли стены, пол, чинили крышу, двери. Таким образом, готовили помещения для нового урожая. Говорили: «Агафий спины в закромах не разгибает, счет зерну ведет».



Также проводилась проверка зерна, подготовленного для посева. Перебирали семена, избавлялись от зерен, которые оказывались испорченными. Приводили в порядок погребы и хранилища.



В это день подсчитывали, сколько еды требуется для скотины, смотрели, что имеется в закромах. Если требовалось, пополняли свои запасы, потому что весной зерно резко вырастало в цене, а как раз в начале февраля можно было купить его выгоднее.



Также в этот день...



В 1836 году родился Николай Александрович Добролюбов, русский литературный критик.



1840 – родился Хайрем Стивенс Максим, американский конструктор и промышленник, создатель автоматической винтовки, пушки и станкового пулемета «Максим». Основал в Германии пушечный завод.



1850 – в США патентуется первая счетная машина – арифмометр.



1861 – американец Коулмен Селлерс патентует киноаппарат.



1870 – во Львове начинается забастовка типографов, первая забастовка в Западной Украине.



1878 – родился Андре Гюстав Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании, который «перевел на французский» идею американца Генри Форда о выпуске надежного недорогого автомобиля, доступного для многих людей среднего достатка.



1914 – родился Уильям Сюард Берроуз, американский писатель, представитель бит-поколения.



1919 – первая в Европе пассажирская авиалиния связывает Берлин и Веймар.



1924 – ВВС начинает ежечасную передачу сигналов точного времени.



1928 – подарок получили все жители планеты, страдающие дефицитом витамина D. 5 февраля впервые удалось синтезировать эту незаменимую часть пищевого рациона человека.



1943 – вступила в строй Дорога победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.



1943 – родился Майкл Манн, американский режиссер («Схватка», «Свой человек», «Последний из могикан», «Соучастник»), продюсер и сценарист.



1943 – родился Нолан Бушнелл, американский инженер и предприниматель, который основал Atari, Inc и Chuck E. Cheese’s. Бушнелл был введён в Зал славы видеоигр и Зал славы ассоциации бытовой электроники, получил BAFTA Fellowship и награду «Новатор года» Nations Restaurant News, был назван одним из «50 человек, которые изменили Америку» по версии Newsweek. Бушнелл основал более двадцати компаний и является одним из отцов-основателей индустрии компьютерных игр.



1945 – родилась Шарлота Рэмплинг, английская киноактриса («Гибель богов», «Сердце ангела», «Смерть среди айсбергов», «Беспокойная Анна», «Ночной портье»).



1962 – родился Виктор Раков, советский и российский актер («Мастер и Маргарита», «Петербургские тайны»).



1969 – родился Майкл Шин, британский актер («Сумерки», «Другой мир», «Полночь в Париже», «Кровавый алмаз», «Фрост против Никсона»).



1971 – третья команда американцев на «Apollo 14» высаживается на Луну.



1973 – в Торонто (Канада) началось сооружение самой высокой, на сегодняшний день в мире, телевизионной башни. Высота сооружения 550 метров.



1976 – американка Мод Талл стала самой старой в истории водительницей автомобиля, получив права в возрасте 104 лет.



1980 – родился Брэд Фицпатрик, американский программист. Известен, как создатель Живого Журнала и автор множества проектов в области свободного программного обеспечения.



1985 – родился Криштиану Роналду, португальский футболист.



1986 – 89-летний Эдвин Таундсенд совершает прыжок с парашютом в Вермилион Бей (штат Луизиана, США), становясь таким образом самым пожилым парашютистом.



1991 – столица Киргизии Фрунзе переименована в Бишкек.



2009 – сомалийские пираты, после получения выкупа в размере 3.2 миллиона долларов США, освободили украинское судно «Фаина».



Именины отмечают: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Максим, Федор.