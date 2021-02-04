04.02.2021 06:00

День борьбы с раком: события 4 февраля

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.

Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма.

Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.



Самые распространенные типы рака во всем мире (в порядке убывания количества случаев смерти в мире): среди мужчин — рак легких, желудка, печени, толстой кишки, пищевода и простаты; среди женщин — рак молочной железы, легких, желудка, толстой кишки и шейки матки.



В 2021 году Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Я есть и буду». В этот день предлагается предпринять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака

Более 30% случаев смерти от рака можно предотвратить путем предотвращения или изменения основных факторов риска, включая:



– употребление табака;

– излишний вес или ожирение;

– нездоровое питание при употреблении в пищу недостаточного количества фруктов и овощей;

– отсутствие физической активности;

– употребление алкоголя;

– инфекцию HPV и HBV;

– загрязнение воздуха в городах;

– задымленность помещений в результате использования в домах твердых видов топлива.



Употребление табака является самым значительным отдельным фактором риска развития рака, который приводит к 22% глобальных случаев смерти от рака и к 71% глобальных случаев смерти от рака легких. Во многих странах с низким уровнем дохода до 20% случаев смерти от рака происходит в результате инфекции HBV и HPV.



Также в этот день...



В 1648 году с восстания запорожских казаков против поляков началась освободительная война в Украине.



1746 – родился Тадеуш Костюшко, польский и американский военный и политический деятель, принимавший участие в Войне за независимость США и в освободительном движении Польши. Национальный герой Белоруссии, Литвы, Польши, США, почетный гражданин Франции.



1794 – Франция отменила рабство в своих колониях.



1797 – землетрясением разрушена столица Эквадора Кито.



1857 – научной общественности впервые представили неандертальца.



1861 – в столице штата Алабама городе Монтгомери представители шести отделившихся южных штатов провозгласили образование Конфедеративных Штатов Америки.



1873 – родился Михаил Пришвин, русский писатель, воспевший «кладовые природы».



1933 – родился Игорь Кваша, актер театра и кино, телеведущий.



1941 – американский химик Рой Планкетт получил патент на изготовление тетрафторэтиленового полимера – тефлона.



1944 – ученые доказали, что носителем наследственной информации является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).



1945 – родился Полад Бюль-Бюль оглы, азербайджанский певец, композитор, актер, политический и общественный деятель.



1945 – открывается Крымская (Ялтинская) конференция Большой тройки. То есть Советского Союза в лице Иосифа Сталина, Соединенных Штатов Америки в лице Франклина Рузвельта и Великобритании под представительством Уинстона Черчилля. Именно Крымская конференция определит на долгие годы новый послевоенный миропорядок. Разграничение сфер влияния в Европе впервые столкнуло лбами две сверхдержавы: СССР и Штаты. Так начиналась «холодная война».



1948 – Остров Цейлон, с XVIII века владение Великобритании, провозглашен независимым государством в составе Британского содружества, в мае 1972 года Цейлон стал Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка.



1964 – родился Олег Протасов, футболист «Днепра» и киевского «Динамо», двукратный чемпион СССР, обладатель Серебряной бутсы.



1974 – после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово. А все из-за лингвиста Герберта Терраса, который решил опровергнуть теорию знаменитого Ноама Хомски, считавшего, что способность человека изъясняться фразами – врожденная, и существует некая «универсальная грамматика», доступная только Homo sapiens. Террас взялся обучать письменной речи шимпанзе. Какое слово написал ученик, до сих пор не выяснено, однако есть свидетели, что учитель был очень недоволен. Ним Чимски первое слово, не зафиксированное ни в одном документе, самолично уничтожил.



1975 – родилась Натали Имбрулья, австралийская певица и актриса.



1982 – ТАСС сообщает: «Необычным образом соприкоснулись судьбы старинного меридианного круга, установленного в астрономической обсерватории Харьковского университета и современной быстродействующей ЭВМ. Компьютер понадобился для математической обработки наблюдений звездного неба, проведенных с помощью этого круга в 1909-914 годах. Тогда, в начале века, группа астрономов определила координаты 140 слабых околополюсных звезд, находящихся вблизи Полярной звезды. Для того времени это были уникальные наблюдения. Но ученым не пришлось довести до конца свои исследования: для вычислений потребовались бы многие десятилетия. Начатый труд ждал своего звездного часа. Эта возможность открылась с появлением электронной техники. Сейчас математическая обработка наблюдений, выполненных в начале столетия, завершена. Окончательные ее результаты будут внесены в Международный фундаментальный звездный каталог...»



1985 – принята резолюция ООН о запрете пыток.



2004 – запущен Facebook – социальная сеть, основанная Марком Цукербергом и его соседями по комнате Эдуардо Савериным, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом во время обучения в Гарвардском университете.



Именины отмечают: Анастасия, Гаврила (Гавриил), Георгий (Егор, Юрий), Иван, Леонтий, Макар, Петр, Тимофей, Эммануил.