03.02.2021 06:00

Вспоминаем добрые дела: события 3 февраля

День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.

Считалось, что каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности – и отблагодарить их делом.

Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. При этом говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».



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А в Японии 3 февраля отмечается Сэцубун – один из древнейших и интереснейших праздников.



Появление праздника связывают с понятием китайской философии инь-ян. Это два противоположных взаимодействующих начала, лежащие в основе мироздания: свет и тьма, положительное и отрицательное, активное и пассивное, женское и мужское. Считалось, что на стыке сезонов эти начала противостоят друг другу и это вызывает опасность появления разного рода несчастий.



Сам термин «сэцубун» напрямую связан со сменой одного сезона другим. Традиционно в Японии словом «сэцубун» называют ночь между 3 и 4 февраля, канун дня Риссин - дня наступления весны по лунному календарю.



Легенда рассказывает, что в глубокой древности эпидемия унесла много жизней, и в этом несчастье были повинны черти и злые духи. От них удалось избавиться разбрасыванием поджаренных бобов. Отсюда и родился обряд маме-маки для изгнания злых духов и сохранения благополучия.



Главная традиция праздника – разбрасывание сухих соевых бобов. Бобы летят горстями, иногда попадая в разбрасывающих по соседству, в терпеливых зрителей, в домочадцев.



В древности обрядом маме-маки начинали встречу нового года по лунному календарю. Обряд и сейчас выполняется для того, чтобы разогнать все невзгоды и впустить в свой дом счастье, благополучие и удачу. В семьях, где есть маленькие дети, обряд маме-маки обычно превращается в веселую забаву. Кого-нибудь (обычно папу или дедушку) наряжают в черта, ряженый прыгает и бегает по комнате, а остальные домочадцы бросают в него соевые бобы. В некоторых школах ученики делают маски злых духов и в Сецубун от души веселятся, бросая друг в друга бобы.



Считается, что разбрасываемая соя попадает в глаза злым духам, тем самым, разрушая их силу. А после бобового «посевания» полагается съесть столько бобов сои, сколько вам исполнится лет в будущем году.



А 4 февраля приходит весна...



Также в этот день...



В 1769 году в России выпущены первые бумажные деньги – ассигнации.



1809 – появился на свет Феликс Мендельсон, немецкий композитор, автор марша новобрачных.



1815 – в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству сыра.



1863 – 27-летний американский журналист Сэмюэл Ленгхорн Клеменс впервые подписал свой рассказ псевдонимом Марк Твен.



1874 – родилась Гертруда Стайн, американская писательница.



1925 – в СССР состоялась первая радиотрансляция. Прозвучала опера А. Бородина «Князь Игорь» в исполнении артистов Большого театра.



1961 – в Нью-Йорке Боб Дилан на аппаратуре своих друзей записал первые песни в своем исполнении.



1966 – АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.



1982 – родилась Вера Брежнева, певица, актриса и телеведущая, экс-участница группы «ВИА Гра».



1984 – в Лонг-Бич (Калифорния) родился первый ребенок, зачатый методом in vivo (искусственное оплодотворение женщины-донора с последующей имплантацией в организм матери).



1994 – Верховная рада Украины ратифицировала в полном объёме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).



2003 – Министерство образования и науки Украины утвердило положение о нагрудном знаке «Отличник образования Украины».



2005 – самая дорогая в мире газета вышла в Китае. Специальный выпуск Economic Daily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге (стоимость одного экземпляра газеты составляла 8000 долларов США).



2009 – Международный суд в Гааге вынес вердикт относительно статуса украинского острова Змеиный и шельфа в Северо-Западном Черноморье. Змеиный признан именно островом, как на том настаивала Украина (а не скалой, как доказывали румыны).



2010 – скульптура работы швейцарского мастера Альберто Джакометти «Человек, который шагает» («l'homme qui marche») была продана на аукционе sotheby's за рекордную сумму в 65 миллионов фунтов (104,3 миллиона долларов).



2011 – организация «Репортеры без границ» заявила, что в рейтинге свободы слова «Репортеров без границ» Украина за год президентства Януковича снизилась на 42 позиции и занимает 131-е место – после Ирака.



2014 – в ходе Революции достоинства в Киеве ветераны-афганцы и «Правый сектор» провели собственные переговоры с МВД и СБУ об освобождении арестованных на основании принятого закона об амнистии. Апелляционный суд отпустил еще 8 задержанных на Грушевского. Комендант Євромайдану подтвердил, что майдановцы готовы освободить часть улицы Грушевского, в частности если их собратьев силовики выпустят из-под ареста. Ночью в столице вспыхнули 4 машины.



Именины отмечают: Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.