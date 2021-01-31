31.01.2021 09:00

Без Интернета: события 31 января

Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.

Свою историю Международный День БЕЗ интернета ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.

Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом

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В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.

В любом обществе всегда уважали и ценили этих неимоверно усидчивых людей – как в Древнем Египте и Греции, в Киевской Руси, так и в современном мире. Это люди с художественным вкусом и поистине золотыми руками. Их утонченные изделия вооружают мужчин и помогают им завоевать сердца своих любимых женщин.

Профессия ювелира – одна из самых древних, ведь украшать себя люди любили всегда. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Это могли быть бусы из ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой на кожаной полоске… Самые богатые и роскошные украшения носил вождь племени.



Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами. Произведения древних мастеров и сейчас поражают красотой и изяществом. В украшениях использовались драгоценные камни, жемчуг, янтарь, самоцветы. Мелким жемчугом было принято расшивать верхнюю одежду.



В православной традиции покровителями кузнецов и ювелиров считают святых Косьму и Дамиана. Праздник в честь их памяти называется кузьминками и отмечается дважды в год – 14 июля и 14 ноября по новому стилю.

Также в этот день...



В 1714 году Петр I распорядился перевезти все свои личные коллекции диковинок в новую столицу и разместить их в Кунсткамере.



1797 – родился Франц Шуберт, австрийский композитор.



1865 – Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Считается Днем рождения русской водки.



1893 – зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола».



1911 – родилась Ванга, болгарская целительница и экстрасенс.



1912 – в газете «Нью-Йорк Ивнинг Джорнал» опубликована первая в мире страница комиксов.



1921 – родился Владислав Стржельчик, советский и российский актер («Освобождение», «Гардемарины, вперед!», «Ханума»).



1921 – родился Марио Ланца (настоящее имя Альфредо Арнольд Кокоцца), американский оперный певец.



1939 – родился Александр Пороховщиков, советский и российский актер («Звезда пленительного счастья», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Ворошиловский стрелок»).



1955 – в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора.



1956 – родилась Вера Глаголева, советская и российская актриса («Выйти замуж за капитана», «Бедная саша», «Женщин обежать не рекомендуется»)



1961 – американцы запустили в космос первое животное – шимпанзе Хэма.



1964 – родился Алексей Нилов, российский актер, самая известная роль – Андрей Ларин из «Улиц разбитых фонарей».



1970 – родилась Минни Драйвер, английская актриса («Умница Уилл Хантинг», «Спящие», «Призрак оперы»).



1977 – родилась Керри Вашингтон, американская актриса («Рэй» (2004), «Фантастическая четвёрка» (2005), «Последний король Шотландии» (2006), «Джанго освобожденный» (2012)).



1981 – родился Джастин Тимберлейк, американский певец и актер («Секс по дружбе», «Время», «Социальная сеть», «Альфа Дог»).



1999 – вышла первая часть культовой серии игр Silent Hill.

1999 – ученые из университета Алабама (США) получили, по их мнению, неопровержимые доказательства того, что вирус СПИДа берет свое начало в Африке, происходит от шимпанзе и впервые перешел к людям около 50 лет назад.



Именины отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.