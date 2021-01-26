26.01.2021 06:00

День таможенника – 26 января в истории

В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.

Именно в этот день, но в 1953 году в столице Бельгии городе Брюсселе начала свою работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества.

По сути, этот день можно считать днём рождения «всемирной таможенной организации». Идеи таможенного сообщества получили большой отклик. Достаточно быстро из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба.

В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 162 государства.

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В 1953 году в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, а в 1993 году был подписан Закон «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине».

С тех пор 26 января празднуется как День работника контрольно-ревизионной службы Украины.



В соответствии с указом президента от 9 декабря 2010 года «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» ГлавКРУ реорганизовано в Государственную финансовую инспекцию Украины.



Согласно закону Украины «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине» главной задачей этой структуры является осуществление государственного финансового контроля над использованием и сохранением государственных финансовых ресурсов и других активов, правильностью определения потребности в бюджетных средствах и взятии обязательств, эффективным использованием средств и имущества, состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и финансовой отчетности в министерствах и других органах исполнительной власти, в государственных фондах, в бюджетных учреждениях и у субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, а также на предприятиях и в организациях, которые получают средства из бюджетов всех уровней и государственных фондов или используют государственное или коммунальное имущество, за соблюдением законодательства на всех стадиях бюджетного процесса, соблюдением законодательства о госзакупках.

Также в этот день...



1788 – первые английские переселенцы ступили на землю Австралии. В Ботанический залив Нового Южного Уэльса прибыла экспедиция под командованием капитана Артура Филлипа, доставившая первых английских переселенцев в Австралию. Это были примерно 750 ссыльных и более 300 военных и чиновников будущей колонии. Тогда же был основан город Сидней, названный так по имени английского министра внутренних дел, лорда Сидни. Ныне это событие отмечается как День Австралии.



1871 – в Российской империи было разрешено допускать женщин на государственную службу. Примерно с середины XIX века молодые русские женщины, не находя на родине доступа к высшему образованию, массами устремлялись в заграничные университеты. Там, помимо знаний, они могли набраться всякой революционной ерунды, решили в Министерстве народного просвещения и, дабы отвлечь девушек от заграничных вузов, позволили им посещать лекции в российских – с большим скрипом, надо сказать. Пионерами по обучению женщин стали Киевский и Харьковский университеты. Эти же вузы первыми стали давать женщинам ученые степени – и, следовательно, право занимать государственные должности.



1875 – американец Джордж Грин запатентовал бормашину.



1886 – Карл Бенц патентует автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.



1905 – на руднике «Премьер» в Южной Африке был поднят самый крупный в истории человечества алмаз весом 3 106 карат (621,2 г), названный «Куллинан».



1921 – родился Акио Морита, основатель компании Sony.



1925 – родился Пол Ньюман, американский актер, режиссер, продюсер, которого называют одним из столпов Голливуда и обладателем самых знаменитых голубых глаз в истории кино.



1928 – родился Роже Вадим (настоящее имя – Роже Владимир Племянников), французский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер русского происхождения.



1939 – на знаменитой конференции по теоретической физике в Вашингтоне Нильс Бор объявил об открытии деления урана.



1959 – родился Андрей Руденский, российский актер («Остановка по требованию», «Танго втроем», «Кавалеры Морской Звезды», «Клетка»).



1960 – родился Леонид Парфенов, известный российский журналист, телеведущий, автор идеи и соавтор сценария первых и вторых новогодних «Песен о главном».



1961 – родился Уэйн Гретцки, знаменитый канадский хоккеист, центральный нападающий. После ухода из спорта Гретцки занимается бизнесом и общественной деятельностью.



1972 – югославка Вулович Весна осталась живой после падения самолета с высоты 10 159 метров.



1976 – родилась Анна Большова, российская актриса театра и кино (сериалы «Остановка по требованию», «Мой личный враг»).



2000 – в Аргентине археологи обнаружили останки самого большого в истории нашей планеты динозавра.



2001 – в России разработана «говорящая пробка». Она произносит тосты при каждом открытии бутылки.



2001 – в Черном море затонул украинский теплоход «Память Меркурия», на борту которого было 54 человека. 12 человек погибли, 8 пропали без вести.



2003 – американец Эрик Вейхенмайер стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.



Именины отмечают: Афанасий, Максим, Петр, Яков.