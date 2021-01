16.01.2021 06:00

Всемирный день The Beatles: события 16 января

Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.

Дата выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя пару лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.

Позже 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории «The Beatles»: в этот день в 1964 году журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.



В привычном составе «The Beatles» отработали восемь лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом. Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла (большое влияние на четверку оказало, например, творчество Элвиса Пресли), «The Beatles» пришли к собственному стилю. Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания». Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, «битлы» впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов. В настоящее время «The Beatles» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Rolling Stone».



***



16 января отмечают профессиональный праздник люди редкой, но очень нужной профессии – ледовары. То есть те, кто заливает катки.



Датой праздника стал день рождения в 1901 году американского инженера Фрэнка Замбони, который и изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную).



На любой ледовой арене все внимание обычно приковано к спортсменам. Однако для успешных выступлений важно не только их мастерство, но и условия для соревнований, в частности лед. Насколько удачным получится выступление фигуристов, удастся ли ярко и без помарок сделать прокат – все это зависит, в том числе, и от качества покрытия, а за него отвечают ледовары. Однако эти люди всегда остаются в тени кулис и овации зрителей слышат лишь приглушенно.



Процесс «варки льда» очень кропотливый, он занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, постепенно переходя в минус. Все это происходит в течение нескольких дней. После помывки и чистки бетона начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной 1,5–2 сантиметра, начинается окрашивание льда. Для тренировок фигуристов лед должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладется белая краска, потом – серая. После покраски снова заливается вода, затем следует отжиг: поднимается температура плиты, выезжает специальный комбайн и как бы продавливает лед, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда. В целом технология подготовки льда на аренах для фигурного катания и хоккея практически идентична. Однако лед у хоккеистов должен быть несколько жестче, а толщина – такая же.

Также в этот день...

В 1820 году русские исследователи морей Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли последний материк планеты – Антарктиду.



1919 – в США был введен «Сухой закон». Для этого Конгресс принял специальную поправку в Конституцию – 18-ю. Потребление алкоголя официально не запрещалось, зато вне закона оказались его производство, транспортировка и продажа. В течение многих лет на нелегальном производстве и импорте алкоголя наживались преступные группировки. «Сухой закон» был отменен 5 декабря 1933 года 21-й поправкой к Конституции США.



1934 – родился Василий Лановой, актер театра и кино («Офицеры», «Дни Турбиных», «Война и мир»).



1942 – газета «Правда» опубликовала стихотворение «Жди меня» Константина Симонова. Военный корреспондент и поэт сразу стал обладателем одного из самых громких литературных имен. «Жди меня», посвященное актрисе Валентине Серовой, сотни раз будет перепечатываться во фронтовых газетах, выпускаться как листовка, постоянно читаться по радио и с эстрады. Его будут переписывать друг у друга, отсылать с фронта в тыл и из тыла на фронт.



1956 – родился Дэвид Копперфилд, иллюзионист. Народ так искренне верит в его умение летать над землей и похищать целые вагоны (по доброте душевной, с возвратом), что не хочет разрушать собственную сказку. Давая Копперфилду шанс в очередной раз заработать заветные миллионы.



1959 – родилась Хелен Фолашадей Аду, известная как английская певица Шаде.



1963 – Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы.



1974 – родилась Кейт Мосс, британская фотомодель. В модельном бизнесе с 14 лет. Одна из наиболее востребованных моделей в рекламном бизнесе.



1982 – было официально объявлено о восстановлении дипломатических отношений между Великобританией и Ватиканом спустя 450 лет (!) после разрыва связей в результате Реформации, затеянной еще Генрихом VIII.



1984 – Майкл Джексон получил восемь премий «Грэмми».



1991 – началась операция «Буря в пустыне» объединенных войск более чем 30 государств против Ирака с целью вытеснить его войска из Кувейта.



1997 – компания Microsoft выпустила Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно стала бестселлером и завоевала 80 % рынка.



Именины отмечают: Василий, Гордей, Ирина, Малахий.