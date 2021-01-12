12.01.2021 06:00

О чем 12 января расскажут свиные потроха

По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.

По древнему обычаю в Анисьин день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая; если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.

Существовало несколько традиционных рецептов приготовления желудков (или, как их еще называли, кендюхов). Например, их начиняли грудинкой, луком и солью, а потом жарили на огне. Популярен был вареный желудок, также фаршированный — но уже мясом с головы свиньи.



Кстати, с народным прозвищем Анисьи связано еще одно поверье, дожившее до наших дней. Считается, что эта святая помогает при болезнях желудка.



Поскольку Анисьин день — это еще и разгар Святок, то традиции двух этих праздников смешались. Мужчины устраивали особую забаву — охоту на кабана. В случае удачи, вепря несли в деревню на рогатинах, демонстрируя всем жителям. После этого девицы приступали к приготовлению праздничных кушаний.



Приготовленную пищу в этот день не солят, иначе беда в дом придет.



Запрещается заниматься рукоделием и принимать подарки от незнакомых людей.



Найденный в этот день платок на дороге символизирует о скором наведении порчи на человека.



Также в этот день...



В 1628 г. на свет появился Шарль Перро, французский сказочник, автор шедевров «Кот в сапогах», «Золушка» и «Синяя борода».



1876 – родился Джек Лондон, американский писатель («Белый Клык», «Зов предков», «Морской волк»).



1907 – родился Сергей Королев, конструктор ракетно-космических систем, академик, основоположник практической космонавтики.



1910 – юные супруги из Китая стали самыми молодыми родителями в истории: отцу было 9 лет, а матери – 8.



1936 – родился Раймонд Паулс, выдающийся советский и латышский композитор.



1949 – родился Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.



1967 – родилась Рената Литвинова, российская актриса, режиссер, сценарист.



1970 – пассажирский авиалайнер «Боинг-747» произвел первый полет из Нью-Йорка в Лондон.



1985 – родился Артём Милевский, белорусский и украинский футболист, нападающий клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины.



1986 – родилась Джемма Артертон, британская актриса театра, кино и телевидения.



1990 – родился Сергей Карякин, украинский шахматист. В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.



1998 – в Париже был подписан протокол о запрете клонирования человека.



2010 – На Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.



Именины отмечают: Анисья, Давид, Ирина, Лев, Макар, Мария, Осип (Иосиф), Федор, Яков.