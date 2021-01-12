О чем 12 января расскажут свиные потроха

По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
По древнему обычаю в Анисьин день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая; если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.
Существовало несколько традиционных рецептов приготовления желудков (или, как их еще называли, кендюхов). Например, их начиняли грудинкой, луком и солью, а потом жарили на огне. Популярен был вареный желудок, также фаршированный — но уже мясом с головы свиньи.
Кстати, с народным прозвищем Анисьи связано еще одно поверье, дожившее до наших дней. Считается, что эта святая помогает при болезнях желудка.
Поскольку Анисьин день — это еще и разгар Святок, то традиции двух этих праздников смешались. Мужчины устраивали особую забаву — охоту на кабана. В случае удачи, вепря несли в деревню на рогатинах, демонстрируя всем жителям. После этого девицы приступали к приготовлению праздничных кушаний.
Приготовленную пищу в этот день не солят, иначе беда в дом придет.
Запрещается заниматься рукоделием и принимать подарки от незнакомых людей.
Найденный в этот день платок на дороге символизирует о скором наведении порчи на человека.
Также в этот день...
В 1628 г. на свет появился Шарль Перро, французский сказочник, автор шедевров «Кот в сапогах», «Золушка» и «Синяя борода».
1876 – родился Джек Лондон, американский писатель («Белый Клык», «Зов предков», «Морской волк»).
1907 – родился Сергей Королев, конструктор ракетно-космических систем, академик, основоположник практической космонавтики.
1910 – юные супруги из Китая стали самыми молодыми родителями в истории: отцу было 9 лет, а матери – 8.
1936 – родился Раймонд Паулс, выдающийся советский и латышский композитор.
1949 – родился Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.
1967 – родилась Рената Литвинова, российская актриса, режиссер, сценарист.
1970 – пассажирский авиалайнер «Боинг-747» произвел первый полет из Нью-Йорка в Лондон.
1985 – родился Артём Милевский, белорусский и украинский футболист, нападающий клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины.
1986 – родилась Джемма Артертон, британская актриса театра, кино и телевидения.
1990 – родился Сергей Карякин, украинский шахматист. В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
1998 – в Париже был подписан протокол о запрете клонирования человека.
2010 – На Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.
Именины отмечают: Анисья, Давид, Ирина, Лев, Макар, Мария, Осип (Иосиф), Федор, Яков.
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
влажность:
давление:
ветер: