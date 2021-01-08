08.01.2021 09:03

Бабьи каши – день повитух, или 8 января в истории

В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.

В старину ни одни роды не обходились без повитухи. Бабка пособляла роженице. И была она, как говаривали, с руками. Зная обычаи старины, бабка знала свое дело. При муках роженицы затапливала баньку, вываживала роженицу по солнцу. Бабканье — повиванье — утворялось добрым словцом, добрыми травами, добрыми молитвами. Одымляя роженицу, то есть, запалив березовую лучину и поджигая полынь с травой бессмертника, бабка радела о легких родинах.

Согласно поверью, если в Бабий праздник беременная женщина преподнесет дары повивальной бабке, то роды ее пройдут легко. Пришедших гостей встречали особой кашей: сытной и вкусной, на которую не жалели ни молока, ни масла, ни сливок. Отсюда и пошло название праздника.



Именно с этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до самого Крещения. Гадать было принято в сопровождении особенных песен либо в полной тишине. Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай. Со временем обрядовая суть гадания практически утратилась, а на первое место вышла их развлекательная сторона. И в наши дни многие девушки с удовольствием гадают «на суженого».



А еще, не в столь далекие времена, матушка собирала ребятишек ввечеру и учила их славить Рождество, обсыпать зерном — на долгий век, на счастье, на благополучие. Проще простого было в праздничный час выдать по ломтю пирога, побаловать детей клюквой на меду. Но матушка знала: «Не во всяком дому каравай выпечен, да еще, чтобы всему семейству вдосталь».



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8 января в Греции, преимущественно в городах Моноклисия и Неа Петра, а также во многих деревнях и селах северной части страны проходит фестиваль женщин Гинайкратия.



В этот день в семьях обмениваются семейными ролями: женщины освобождаются от обычных домашних хлопот и проводят свой день в «кафетения» (кафе) или других общественных заведениях – местах развлечения и отдыха, где обычно позволено находиться только мужчинам.



Мужьям же в это время предписано быть дома, заниматься домашним хозяйством, присматривать за детьми.



Также в этот день...



В 1656 году в голландском городе Харлем вышел первый номер газеты, которая издается до сих пор. Это самое старое из существующих сегодня периодических изданий.



1824 – родился Уилки Коллинз, английский писатель («Женщина в белом», «Лунный камень»; ум. 1889).



1851 – физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вертится.



1861 – в Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света».



1879 – родился Степан Васильченко (настоящее имя и фамилия – Степан Панасенко) (ум. 1932), украинский писатель («Мужицька арихметика», «Окопний щоденник», «Чарівниця», «Минають дні», «В бур’янах»), журналист, педагог.



1910 – родилась Галина Уланова, знаменитая балерина.



1912 – основан Африканский национальный конгресс, который почти через 90 лет пришел к власти в Южной Африке. Основная цель организации — защита прав чернокожего большинства.



1935 – в американском штате Миссисипи на свет появился король рок-н-ролла Элвис Пресли.



1947 – родился Дэвид Боуи, английский рок-музыкант.



1947 – родилась Марина Неелова, актриса театра и кино («Тень», «Осенний марафон»).



1957 – Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам.



1961 – французы на референдуме проголосовали за предоставление Алжиру независимости.



2004 – прошла церемония «крещения» морского суперлайнера «Queen Mary 2», крупнейшего на то время в мире.



Именины отмечают: Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.