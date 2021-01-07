07.01.2021 08:52

Рождество: события 7 января

7 января православные отмечают светлое Рождество Христово.

Православные отмечают рождение Иисуса Христа по юлианскому календарю (так называемому старому стилю) на 14 дней позже, чем католики, которые отмечают этот праздник по григорианскому календарю.

Кстати, именно 7 января 1502 года родился папа римский Григорий ХIII, который и осуществил «календарную» реформу в конце XVI века.



7 января Рождество празднуют православные и греко-католики в Украине, Коптская православная церковь в Египте, верующие православных церквей России, Беларуси, Грузии, Сербии, Македонии, Казахстана и Кыргызстана.



Достоверная дата рождения Христа неизвестна. Священное Писание не указывает ни дня, ни года, когда именно родился Христос. Летоисчисление, положенное в основу нашей эры, было сделано в 525 году римским монахом, папским архивариусом Дионисием Малым, который руководствовался данными Хронографического сборника по 354 год. В ходе более поздних исследований было обнаружено, что Христос родился на 5 или 6 лет раньше.



Решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря было принято на Ефесском церковном соборе в 431 году. Далее этот праздник ввели в Константинополе.

Утром 7 января люди приветствуют друг друга фразой "Христос родился!", а в ответ слышат – "Славим его!".

На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с обилием мясных блюд. Варят холодец, делают крученики, начиняют колбасы, запекают птицу и мясо, засаливают окорока. Как и на Святой вечер, в центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки.

За ужином поют рождественские песни, вспоминают все хорошее, что было в уходящем году, и желают друг другу крепкого здоровья и благополучия.

Неотъемлемым атрибутом празднования Рождества в Украине является колядки, в которых прославляется новорожденный Христос. Колядники идут от дома к дому, возвещая новость – рождение Божьего Агнца. Во всех храмах проходят праздничные Рождественские Литургии.



А еще принято устраивать на Рождество вертеп. Речь идет об одном из главных символов праздника – пасторальной композиции, изображающей Святое семейство и сцену поклонения волхвов новорожденному Иисусу.



С этого дня начинаются Святые Вечера (Святки). Святки продолжаются с 7 по 14 января, их называли «святые вечера», с 14 по 19 января – «страшные вечера».



В старину считалось, что нехорошо если на Рождество первой войдет в хату (из чужих) женщина – весь год будут хворать бабы в той хате. Во время обеда на Рождество нельзя пить – будешь часто пить на сенокосе. Ради большого приплода ягнят сажают на шубу первого гостя, пришедшего «славить» в день Рождества Христова. Снег в Рождество – к урожайному году.



Также в этот день...



В 1610 году великий ученый Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера. Одновременно и независимо от Галилея немецкий астроном Симон Мариус открыл эти же четыре спутника Юпитера и дал им имена Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. История распорядилась так, что Галилея считают первооткрывателем спутников, за которыми закрепились имена, данные Мариусом.



1785 – француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетели из английского Дувра до французского Кале.



1839 – физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днём изобретения фотографии.



1852 – в Санкт-Петербурге впервые наряжена рождественская елка. Традицию украшать на Рождество хвойное дерево игрушками, лакомствами и свечами и зажигать фейерверки привез в Россию из Германии Петр I.



1876 – в Лондоне был открыт первый в мире искусственный каток. Англичане с вострогом восприняли это, но всего день спустя обнаружили, что коньки подорожали вдвое, хотя коньки представляли собой лишь полозья на шнурках.



1887 – американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Начав путешествие в апреле 1884 года, сорвиголова проехал 13 500 миль.



1889 – родился Михаил Рудницкий (ум. 1975), литературовед, литературный критик, переводчик, поэт.



1904 – компания Маркони установила радиосигнал – призыв о помощи: CQD. Два года спустя он был заменен на SOS.



1911 – родилась Мария Миронова, известная эстрадная артистка и мать Андрея Миронова.



1925 – родился Джеральд Даррелл, английский зоолог, путешественник и писатель (ум. 1995).



1927 – впервые установлена трансатлантическая телефонная связь между Нью-Йорком и Лондоном. Первыми на связь вышли президент американской компании «AT&T» и британского почтового ведомства. В первый день был совершен 31 звонок. За три минуты разговора приходилось платить 75 долларов. Первый частный разговор произошел между журналистами – издателями «Нью-Йорк Таймс» и лондонской «Таймс».



1964 – родился Николас Кейдж, американский киноактер, режиссер и продюсер.



1929 – в Нью-Йорке молоко впервые в мире начали продавать в картонных пакетах.



1929 – вышел в свет один из первых приключенческих комиксов – «Тарзан».



1949 – университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объявил о получении первой фотографии генов.



1989 – наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором. В Японии наступила новая эра Хэйсэй (мирное правление).



1992 – Португалия признала независимость Украины.



1992 – телефонная компания AT&T выпустила первый видеотелефон. Он стоил 1499 долларов.



2015 – теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках напали на редакцию сатирического журнала «Charlie Ebdo» и убили 12 человек. На следующий день их сообщники опять убили невинных. Только через два дня террористы были окружены отрядами полиции и застрелены во время штурма.



Именины отмечают: Василий, Леонид, Мария, Павел, Феоктист.