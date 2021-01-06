06.01.2021 06:00

Святвечер, или Рождественский Сочельник: события 6 января

В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.

Накануне Рождества, по канонам церкви, верующий должен был соблюдать строгий пост – целый предрождественский день нельзя было есть и пить. Ужин на Святой вечер был для них 1-й трапезой. За стол садились с появлением на небе 1-й звезды, в память о Вифлеемской звезде, которая ознаменовала пастухам о рождении Христа.

Вечерняя трапеза на Святвечер сопровождается многими традициями и обрядами. Обязательно на столе наличие двенадцати блюд. А главное место в этот вечер отводилось главным ритуальным блюдам: калачу и кутье.



На Святой вечер с давних времен сходилась, съезжалась вся родня и всегда поминались усопшие.



Ужин начинается магическим действием внесения в дом снопа пшеницы или ржи. Кстати, колоски пшеницы символизируют красоту. Сейчас сноп ставят в углу стола, когда-то его ставили на самое почетное место в доме – под иконами. Этот праздничный сноп называют «дедом», «дидухом», «колядой», «колядником». Стоит заметить, что украшенная игрушками ель пришла в наш быт значительно позже. Стол посыпали сеном, стелили скатерть, а в центре стола ставили блюдо с кутьей и другие блюда.



Семья садилась за стол с первой звездой на небе – предвестницей рождения сына Божьего. Перед тем, как садиться за стол, семья дружно читает «Отче наш». А первая коляда, которую колядуют за столом в Святой вечер, должна быть «Бог предвечный».



Во время ужина нельзя много разговаривать, выходить из-за стола. Парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары. Нельзя, взяв ложку в руки, снова класть ее на стол, блюда водой не запивают – только узваром. Пока трапеза не закончится, нельзя выходить из-за стола, тем более – из дома, чтобы не впустить нечистую силу.



От каждого блюда стоит отведать хотя бы немного, чтобы не было голода. Но нельзя съедать блюда целиком – «чтобы холодильник не остался пустым».



Первая вечерняя звезда оповещает людям про великое чудо – рождение Сына Божьего! Обязательный атрибут рождественского стола как символ нетленности и света – свеча. Зажигает ее хозяин.



После ужина, который обычно длился 3-4 часа, кутью и некоторые другие блюда со стола не убирали, а оставляли для духов умерших предков, которые, по верованию украинцев, также приходили «на рождественскую кутью».



Согласно традиции, на Святой вечер семья делится просвирой или же ломтиками хлеба с медом. Хозяин обходит каждого в семье (неважно, с кого начинать – с самого маленького, юного или же самого старшего, главное – по очереди), говорит ему соответствующие пожелания и подает.



Как празднуем Святой вечер, так мы и будем жить в следующем году. Говорят, что в этот вечер каждое животное разговаривает с Богом. Поэтому перед тем, как сесть за стол, хозяин с хозяйкой обходили все свое хозяйство. Они благодарили корову, коней, собаку, кота, давали им что­то вкусненькое, потому что думали, что же ответят они, когда Бог их спросит, как им у этого хозяина живется. А люди боялись призвать что-­то плохое на свой род.



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1596 – родился Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель (ум. 1657).



1655 – родился Якоб Бернулли, швейцарский математик. Вывел и проинтегрировал дифференциальное уравнение, ввел термин «интеграл».



1681 – состоялся первый в мире боксерский поединок. Он прошел в Англии между дворецким и мясником герцога Альбемарльского.



1785 – в Харькове открылась первая Крещенская ярмарка. Ярмарку можно назвать одной из первостепенных, потому что на ней «многие иностранцы и великорусские купцы привозили тонкия английские сукна, парчу, штофныя материя, тафту, плис, платки и прочие шелковые и суконные товары, полотна , люстрин, галантерейные товары». Также на нее съезжалось значительное число народа из соседних городов и округов Харьковского Наместничества, привозился мед, железо, чугун, хрустальная и фаянсовая посуда, Волжская, Донская и Днепровская рыба и икра, лошади, рогатый скот и т.д. Товарооборот Крещенской ярмарки в 1800 году достиг 10 миллионов рублей, увеличившись спустя 50 лет в 2,5 раза. К слову, в середине XIX века товарооборот харьковских ярмарок составлял почти 50 процентов товарооборота всех ярмарок Украины.



1822 – родился Генрих Шлиман, немецкий археолог, нашедший легендарную Трою.



1838 – продемонстрирован телеграфный аппарат.



1845 – Тарас Шевченко завершил работу над «Заповитом».



1898 – родился Владимир Сосюра, украинский поэт, один из самых ярких лириков в украинской литературе.



1929 – появились бумажные пакеты для молока.



1938 – родился Адриано Челентано, итальянский киноактер, эстрадный певец, режиссер.



1938 – родился Василий Стус, украинский поэт.



1939 – родился Валерий Лобановский, украинский футболист и тренер (ум. 2002).



1955 – родился Роуэн Аткинсон, английский комик, более известный как Мистер Бин.



1975 – на американском телеканале NBC впервые вышла в эфир игра «Wheel of Fortune», известная как «Поле чудес».



1978 – Правительство Соединенных Штатов вернул Венгрии одну из ее реликвий – корону святого Иштвана, которая хранилась в США со времен Второй мировой войны.



2000 – американские ученые впервые клонировали быка.



2015 – Литва остановила на своей территории вещание российских государственных телеканалов РТР Планета, РенТВ и НТВ-Мир – за искажение информации о событиях в Украине.



Именины отмечают: Артем, Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.