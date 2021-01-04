04.01.2021 06:45

День Ньютона: события 4 января

Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.



// telegraph.co.uk

Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.

Кстати, интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым. С.И. Вавилов в биографии «Исаак Ньютон» цитирует слова одного из близких знакомых Ньютона, Стаклея:



«После обеда (в Лондоне, у Ньютона) погода была жаркая; мы перешли в сад и пили чай под тенью нескольких яблонь; были только мы вдвоём. Между прочим, сэр Исаак сказал мне, что точно в такой же обстановке он находился, когда впервые ему пришла в голову мысль о тяготении. Она была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы. Почему яблоко всегда падает отвесно, подумал он про себя, почему не в сторону, а всегда к центру Земли. Должна существовать притягательная сила в материи, сосредоточенная в центре Земли. Если материя так тянет другую материю, то должна существовать пропорциональность её количеству. Поэтому яблоко притягивает Землю так же, как Земля яблоко. Должна, следовательно, существовать сила, подобная той, которую мы называем тяжестью, простирающаяся по всей Вселенной».

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4 января 2019 года впервые был отмечен праздник, посвящённый изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля, – Всемирный день азбуки Брайля. Он был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей. День рождения знаменитого тифлопедагога стал основополагающим при учреждении памятной даты. В 2019 году 4 января исполнилось 210 лет со Дня его рождения.



Азбука Брайля используется слепыми и слабовидящими людьми не только для чтения, но и для письма. Правда, письмо имеет свои особенности. Знаки пишутся методом прокалывания точек на обратной стороне листа справа-налево с тем, чтобы чтение было возможно в традиционной форме (слева-направо). Со временем азбука Брайля было усовершенствована и усложнена новыми знаками. Сегодня с её помощью можно передавать не только буквы и цифры, но и музыкальные знаки, математические и научные символы.



Также в этот день...



В 1494 году издан свод православных песнопений «Осмогласник» – первая книга в южнославянских государствах, напечатанная кириллицей.



1643 – родился Исаак Ньютон, гениальный математик и физик



1785 – на свет появился Якоб Гримм, один из двух немецких братьев-сказочников.



1809 – родился Луи Брайль, французский преподаватель, автор азбуки для слепых.



1919 — Рада Восточной Галичины приняла решение о присоединении к Украине.



1936 – американский журнал «Billboard» впервые опубликовал первый в мире хит-парад. Вскоре этот чарт получил статус официального всеамериканского хит-парада.



1938 – по телевизору впервые показано выступление цирка.



1959 – окрестностей Луны достиг советский летательный аппарат «Луна-1».



1961 – в Копенгагене завершилась самая длинная в истории забастовка. Помощники брадобреев прекратили ее спустя 33 года после начала. Это «достижение» занесено в Книгу рекордов Гиннесса.



1963 – родился Тилль Линдеманн, вокалист и автор почти всех текстов немецкой группы Rammstein.



1965 – родилась Джулия Ормонд, английская и американская актриса театра, кино и телевидения.



1970 – участники группы «The Beatles» в последний раз вместе собрались на студии для записи песни «Let It Be».



1985 – в одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон – первой в мире суррогатной матери.



1992 – Албания и Узбекистан признали независимость Украины.



1992 – Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.



2004 – марсоход «Спирит» совершил посадку на Марсе.



2010 – открыт самый высокий небоскреб в мире – Бурдж Дубай. Его высота 828 метров, количество этажей – 163. Форма здания напоминает сталагмит.



Именины отмечают: Анастасия, Дмитрий, Федор.