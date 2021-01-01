01.01.2021 08:16

Новый год и день мира: события 1 января

День мира в 1967 году установил римский папа Павел VI (у католиков он называется День всемирных молитв о мире).

Мир на Земле, ослабление напряженности в международных и межгосударственных отношениях, – это основные темы ежегодных предпраздничных посланий понтификов к верующим.

17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила праздник официальным. Общий лозунг Всемирного дня мира таков: «Прости, и ты обретешь мир».



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Обычай праздновать Новый год существовал уже в Древней Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. По мнению ученых, первый новый год был отпразднован в третьем тысячелетии до нашей эры. Традиция празднования Нового года была связана с тем, что все земледельческие работы начинались в конце марта, после того, как прибывала вода в Тигре и Евфрате. В течение 12 дней шествиями, карнавалами, маскарадами и было ознаменовано это событие. Во время праздника запрещалось работать и вершить суды.



Постепенно обычай праздновать Новый год приобретал все больший размах — иудеи, находившиеся в вавилонском плену, позаимствовали эту традицию, от них она перешла к грекам, а уже от греков — к народам Западной Европы. Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь (сейчас его называют Юлианским), первым днем нового года стали считать первый день января. Римляне в этот день приносили жертвы двуликому богу Янусу и начинали в этот день крупные мероприятия, считая первый день года благоприятным для любых начинаний.



Современные новогодние традиции в наших широтах зародились на рубеже 17-18 веков. Так, по указу Петра I, изданного в этот день в 1700 году, следовало 1 января «...в знак доброго начинания и нового столетнего века в веселии друг друга поздравлять с Новым годом... по знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых... чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты сколько у кого случится, и зажигать огни».



Также в этот день...



В 154 году до н. э. в Древнем Риме день начала годового консульства был перенесен на 1 января.



1622 – Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта).



1801 – открыт астероид Церера, позднее признанный карликовой планетой



1863 – родился Пьер де Кубертен, родоначальник современных Олимпийских игр.



1895 – родился Джон Эдгар Гувер, американский политический деятель, директор ФБР США.



1907 – управления Курско-Харьково-Севастопольской и Харьково-Николаевской железных дорог объединены в одно учреждение – управление Южных железных дорог.



1919 – родился Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель («Над пропастью во ржи»).



1939 – родилась Мишель Мерсье, французская актриса и неукротимая Анжелика.



1942 – родился Сергей Шакуров, советский и российский актер («Друг», «Рецепт ее молодости»).



1968 – на Центральном телевидении появилась информационная программа «Время».



1970 – началась эпоха Unix.



1982 – в Стокгольме состоялся последний концерт группы «ABBA».



1983 – ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.



1988 – родилась Холли Грэйнджер, английская актриса («Борджиа», «Спаркхаус», «Робин Гуд»).



1993 – Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.



1999 – евро введен в безналичных расчетах.



2002 – евро введен в наличных расчетах.



2004 – в Украине родители получили право давать детям два и более имен.



2007 – в состав Европейского союза вошли Болгария и Румыния. Болгарский, ирландский и румынский стали официальными языками ЕС (присоединяясь к 20 другим языкам).



2007 – Словения вошла в зону евро.



2008 – Мальта и Кипр вошли в зону евро.



2009 – Словакия вошла в зону евро.



2011 – Эстония вошла в зону евро.



2014 – Латвия вошла в зону евро.



2015 – Литва вошла в зону евро.



2017 – Антониу Гутерреш вступил в должность Генерального секретаря ООН.



Именины отмечают: Аглаида, Бонифатий, Григорий, Илья, Тимофей.