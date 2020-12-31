31.12.2020 08:15

С наступающим!, или 31 декабря в истории

В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.

До наступления самой волшебной ночи еще целый день, так что вполне можно успеть отметить следующие даты.

Также в этот день...



В 1869 году английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины седьмого чуда света — легендарного храма Артемиды Эфесской.



1879 – Томас Эдисон впервые продемонстрировал электрическую лампу накаливания.



1923 – впервые в мире по радио прозвучали новогодние куранты – это был английский Биг-Бен.



1930 – родился Анатолий Кузнецов, русский киноактер («Белое солнце пустыни»).



1933 – родился Семен Фарада, российский актер («Формула любви», «Гараж», «Миллион в брачной корзине»).



1935 – Чарльз Дарроу запатентовал игру «Монополия», которую придумал в 1933 году.



1937 – родился сэр Энтони Филипп Хопкинс, британский киноактер («Молчание ягнят», «Ганнибал», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Тор»).



1938 – в Индианаполисе доктор Харгер официально представил «бухометр» – первый прибор, определявший по выдыхаемому водителем воздуху состояние его алкогольного опьянения.



1943 – родился сэр Бен Кингсли, британский актер («Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Счастливое число Слевина», «Ганди»).



1959 – родился Вэл Килмер, американский киноактер («Бэтмен навсегда», «Призрак и тьма», «Святой»).



1959 – родился Георгий Делиев, лидер комик-группы «Маски-шоу».



1968 – первый полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.



1973 – в одном из клубов Сиднея состоялось дебютное выступление легендарной австралийской рок-группы AC/DC.



1985 – в Британии родилась девочка, получившая при рождении по воле родителей 139 имен.

1999 – «Я устал, я ухожу...» Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий президента российской Федерации.



2004 – на Тайване официально открыли небоскреб «Тайбэй 101», самый высокий на то время в мире – 509 м.

2009 – в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, которая работала с 1983 года.



Именины отмечают: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.