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30.12.2020  06:00   

Данилов день приближает Новый год и Рождество

30 декабря в народе называют Данилов день.

Наши предки говорили, что «Данила декабрь торопит», приближает Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — мерещилось самым нетерпеливым.

В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трех лавровых листах писали имена трех его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.

Ктати, приснившиеся в последние дни декабря сны издревле считались вещими.

Также в этот день...

В 39 году нашей эры в Риме родился император Тит, построивший впоследствии Колизей.

1865 – родился литературный папа Маугли и прочей говорящей живности – Редьярд Киплинг. Богатый и полный метафор язык произведений Киплинга внес большой вклад в сокровищницу английского языка. Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей», «Ким» и многочисленные стихотворения. Киплинг стал первым английским Нобелевским лауреатом по литературе, получив Нобелевскую премию в 1907 году.

1905 – родился Даниил Иванович Хармс (Ювачев), начальник всех советских писателей, литературный хулиган, абсурдист и до сих пор один из самых читаемых детских авторов.

1907 – создана игра бейсбол.

1921 – в Чикаго впервые исполнена опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

1924 – американский астроном Эдвин Пауэлл Хаббл объявил о существовании во Вселенной других звездных систем, подобных нашей Галактике.

1927 – русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука.

1953 – в США поступает в продажу первый цветной телевизор.

1999 – голландец Люк Броос соорудил самую высокую в мире пирамиду из бокалов с шампанским – 30856 бокалов были установлены в 56 этажей. Через девять лет, 25 января 2008 года, в Бельгии побили рекорд голландца по количеству «стеклотары» – соорудили пирамиду в 43000 бокалов, но их не заполняли вином.

1999 – Верховный Суд Украины признал статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь, неконституционными.

Именины отмечают: Александр, Данила (Даниил), Денис, Иван, Михаил, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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