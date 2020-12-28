День кино: события 28 декабря

Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.
Демонстрация «Прибытия поезда» вызвало настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране локомотив раздавит их…
С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового.
А по всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар», ММКФ и другие.
Международный день кино — это праздник профессионалдов кинематографии и любителей этого вида искусства.
Кроме общего праздника, в разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. День украинского кино отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.
Также в этот день...
В 1708 году выпущен первый гражданский календарь. В нем сообщалось «о затмениях солнца и луны, о временах года, о войне и мирских делах, о здравии и болезнях, о кровопускании». И еще: частным лицам запрещалось печатать календари, тем более привозить их из-за границы.
1856 – родился Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США.
1869 – в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.
1925 – издано первое в России теоретическое пособие по игре в футбол.
1925 – утром обнаружили повесившегося в номере гостиницы «Англетер» Сергея Есенина. Историки и литературоведы и по сей день перебирают множество причин гибели поэта.
1954 – родился Дензел Вашингтон, американский киноактер («Тренировочный день», «Гнев», «Книга Илая»).
1968 – родился Иван Андрусяк, украинский поэт и детский писатель.
1969 – родился Линус Торвальдс, финнский программист, создатель операционной системы Linux.
1973 – в Париже (издательство YMCA-press) был опубликован роман-исследование Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
1979 – родилась Нуми Рапас, шведская актриса.
1981 – родилась Сиена Миллер, американская киноактриса («Тайны города», «Запретная любовь», «Хиппи Хиппи Шейк»), фотомодель.
1983 – создан Шацкий национальный природный парк.
1987 – 76-летняя киприотка Кивель Папаиоанноу застряла в лифте магазина, пробыв там до 2 января (мировой рекорд продолжительности пребывания в лифтах), питалась она купленными продуктами.
1991 – Независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.
1999 – В Туркменистане принят закон, по которому Сапармурат Ниязов стал пожизненным президентом страны.
2007 – Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой.
Именины отмечают: Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан (Стефан), Трифон.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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