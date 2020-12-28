28.12.2020 06:00

День кино: события 28 декабря

Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.



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Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.

Демонстрация «Прибытия поезда» вызвало настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране локомотив раздавит их…



С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового.



А по всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар», ММКФ и другие.



Международный день кино — это праздник профессионалдов кинематографии и любителей этого вида искусства.



Кроме общего праздника, в разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. День украинского кино отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.



Также в этот день...



В 1708 году выпущен первый гражданский календарь. В нем сообщалось «о затмениях солнца и луны, о временах года, о войне и мирских делах, о здравии и болезнях, о кровопускании». И еще: частным лицам запрещалось печатать календари, тем более привозить их из-за границы.



1856 – родился Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США.



1869 – в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.



1925 – издано первое в России теоретическое пособие по игре в футбол.



1925 – утром обнаружили повесившегося в номере гостиницы «Англетер» Сергея Есенина. Историки и литературоведы и по сей день перебирают множество причин гибели поэта.



1954 – родился Дензел Вашингтон, американский киноактер («Тренировочный день», «Гнев», «Книга Илая»).



1968 – родился Иван Андрусяк, украинский поэт и детский писатель.



1969 – родился Линус Торвальдс, финнский программист, создатель операционной системы Linux.



1973 – в Париже (издательство YMCA-press) был опубликован роман-исследование Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».



1979 – родилась Нуми Рапас, шведская актриса.



1981 – родилась Сиена Миллер, американская киноактриса («Тайны города», «Запретная любовь», «Хиппи Хиппи Шейк»), фотомодель.



1983 – создан Шацкий национальный природный парк.



1987 – 76-летняя киприотка Кивель Папаиоанноу застряла в лифте магазина, пробыв там до 2 января (мировой рекорд продолжительности пребывания в лифтах), питалась она купленными продуктами.



1991 – Независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.



1999 – В Туркменистане принят закон, по которому Сапармурат Ниязов стал пожизненным президентом страны.



2007 – Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой.



Именины отмечают: Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан (Стефан), Трифон.