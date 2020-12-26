26.12.2020 09:00

День подарков: события 26 декабря

В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.



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Здесь нет большого противоречия, ибо подразумеваются здесь именно те коробки, в которые традиционно, перед тем как подарить, эти подарки и кладут.

Существует несколько версий, как произошло название праздника. Первая: в Великобритании традиционно на второй день Рождества семья упаковывала остатки праздничного обеда и немудреные подарки в коробки и несла их в подарок больным и неимущим. Обычно упаковку подарков и гостинцев в коробки возлагали на детей, которые затем помогали раздавать их бедным.



Вторая: на Рождество 25 декабря члены семьи открываот праздничные подарки, а коробки из-под них убирают как раз 26 декабря.



Также существует версия, что название празднику дали коробки, с которыми получатели подарков спешат в магазин, дабы обменять подарок, если он пришелся им не по вкусу (торговые точки, как правило, предусматривают такую возможность).



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По народному календарю сегодня Евстратиев день, когда, по наблюдениям наших предков, день становится немного длиннее.



В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Не следовало также оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.



Также в этот день...



В 1783 году Луи Себастьян Ленорман продемонстрировал первый в истории прыжок с парашютом с большой высоты. Сначала Ленорман прыгнул с крыши одноэтажного дома в Париже. Прыжок удался. Ободренный успехом, он вторично прыгнул уже со шпиля обсерватории в Мольпелье.



1791 – родился Чарльз Бэббидж, английский математик, изобретатель первой вычислительной машины, тахометра, сейсмографа.



1812 – солдаты разгромленной наполеоновской армии перешли реку Неман, оставив пределы России.



1825 – на Сенатской площади Петербурга произошло восстание офицеров-вольнодумцев – восстание декабристов. Мятеж был жестоко подавлен царем, участники выступления схвачены и преданы суду. Многие были казнены, многие отправились в ссылку в Сибирь.



1893 – родился Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель 20 века, Великий Кормчий.



1898 – французские химики Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.



1926 – родилась Екатерина Савинова, киноактриса. Самая известная ее роль – Фрося Бурлакова в кинокомедии «Приходите завтра».



1928 – пловец Джонни Вайсмюллер оставил спорт и избрал карьеру киноактера. Для многих он стал более известным как исполнитель роли Тарзана.



1933 – запатентовано FM-радио.



1943 – родился Валерий Приемыхов (ум. 2000), советский и российский актёр и режиссёр.



1946 – в Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.



1948 – летчик-испытатель капитан Олег Соколовский на экспериментальном реактивном истребителе ЛА-176 впервые в СССР достиг скорости звука. В следующем году он погиб во время испытаний.



1963 – родился Ларс Ульрих, американский рок-музыкант, один из основателей группы Metallica.



1964 – родилась Евгения Добровольская, актриса театра и кино («Террористка», «Моонзунд», «Артистка», «Белая гвардия»).



1971 – родился Джаред Лето, американский актер («Реквием по мечте», «Господин Никто», «Прерванная жизнь», «Оружейный барон»), вокалист группы «30 Seconds to Mars».



1982 – в традиционной номинации журнала Time человеком года назван... компьютер! Таким образом в общественном сознании было зафиксировано: мир вступил в эру всеобщей компьютеризации.



1986 – родился Кит Харингтон, английский актер (Джон Сноу из сериала «Игра престолов»).



1991 – произошло знаменательное событие эпохи «развитого социализма» – окончательно прекратил свое существование «Союз нерушимый республик свободных». На последнем заседании Совета Республик Верховного Совета СССР приняла декларация, что с созданием СНГ Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование. Прекращена и деятельность самого Верховного Совета.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.