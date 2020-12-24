24.12.2020 06:00

Католический Сочельник: события 24 декабря

У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.



//Facebook

По традиции вкушать сочиво следует в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Обычай не есть пищи до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, которая возвестила о рождении Христа.

Перед самым началом трапезы читают отрывок Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и общую семейную молитву.



Во время ужина все присутствующие обмениваются облатками. Облатки – это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее подарили, произносит доброе пожелание.

* * *

Ежегодно 24 декабря в Украине отмечается День работников архивных учреждений. Праздник установлен 30 октября 1998 года – в соответствии с Указом Президента Украины.



Первый государственный орган управления архивным делом на Украине был создан в 1917 году во время Центрального Совета. Им стал Библиотечно-архивный отдел, в период с декабря 1917 года до апреля 1918 года возглавляемый профессором О.С. Грушевским. Главное архивное управление при Совете Министров УССР работало с 1974 по 1991 год. С получением Украиной независимости изменилось название Главархива и его организационно-правовой статус. С декабря 1999 года — это Государственный комитет архивов Украины. Правопреемником Государственного комитета архивов Украины стала Государственная архивная служба Украины (сокращенно — Укрдержархив), образованная в соответствии с Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».



Общая численность работников архивных учреждений – свыше трех тысяч человек. В архивных учреждениях системы Госкомархива Украины сосредоточенно свыше 58 миллионов единиц хранения разных видов документов Национального архивного фонда.



Также в этот день...



В 1798 году родился Адам Мицкевич, польский поэт («Дзяды», «Гражина», «Пан Тадеуш»), критик, общественный деятель.



1801 – в промышленном городке Камборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.



1865 – в США создана тайная расистская террористическая организация Ку-клукс-клан.



1871 – в Каире проходит премьера оперы Джузеппе Верди «Аида», заказанной египетским хедивом Исмаил-Пашой для торжества по случаю открытия Суэцкого канала.



1881 – родился Хуан Рамон Хименес, испанский поэт-модернист. Оказал заметное влияние на испанскую поэзию 20-х, за что и получил Нобелевскую премию (1956).



1887 – Томас Алва Эдисон подал патентную заявку на изобретение фонографа, первого прибора для записи и воспроизведения звука.



1888 – родился Майкл Кертиц, американский кинорежиссер венгерского происхождения. В течение жизни поставил более ста фильмов, но подлинную славу ему принес фильм «Касабланка» с Хэмфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях, за который был удостоен премии «Оскар» в 1944.



1903 — в Великобритании издан первый регистрационный номер для авто — табличку с номером A1 получил герцог Рассел, брат философа Бертрана Рассела.



1906 – родился Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, автор более 80 детективных романов.



1906 – в американском городке Брант Рок (шт. Массачусетс) канадец Реджинальд Фессенден первым в мире передал по радио музыкальную программу.



1908 — в Париже открылось первое международное авиашоу.



1914 — немецкий самолет сбросил бомбу на английский город Дувр, совершив первую в истории авиабомбардировку.



1958 – в СССР введено обязательное 8-летнее образование.



1922 – родилась Ава Гарднер, американская актриса («Снега Килиманджаро», «Могамбо»).



1936 – родился Анатолий Равикович, советский и российский актер («Покровские ворота»).



1946 – родился Леонид Филатов, российский актер, поэт, драматург, режиссер и телеведущий, автор бессмертной сказки про Федота-стрельца.



1953 – родился Юрий Башмет, альтист, руководитель камерного оркестра «Солисты Москвы».



1955 – родился Евгений Маргулис, российский рок-музыкант, гитарист, бас-гитарист и певец. Участник группы «Машина Времени», один из основателей и бывший участник группы «Воскресение».



1968 – астронавты «Аполлона» передают репортаж с Луны и зачитывают абзацы из «Книги Бытия».



1971 – родился Рики Мартин, пуэрториканский певец.



1973 – родилась Стефани Майер, современная американская писательница, ставшая известной благодаря серии романов «Сумерки».



1974 – издано постановление ЦК партии и Совета министров СССР о новой системе паспортов. Теперь паспорта получили и колхозники, до того находившиеся на положении крепостных, так как без паспортов не могли прописаться, а за проживание без прописки давали два года.



1979 – украинские призывники стали участниками международного военного конфликта: Советский Союз начал ввод своих войск в Афганистан. Спустя три дня группа "Альфа" спецназа КГБ штурмовала президентский дворец в Кабуле: глава Афганистана Хафизулла Амин и его охрана были уничтожены, у власти стал Бабрак Кармаль. Афганская война продолжалась почти 10 лет (до февраля 1989 года) и, по официальным данным, унесла жизни 15 тысяч советских солдат.



1981 – родился Дима Билан (настоящее имя – Виктор Белан), российский певец, победитель «Евровидения-2008».



1982 – совершил свой первый полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» (в терминологии НАТО «Кондор»), созданный в киевском ОКБ Олега Антонова.



1997 – обнаружилось, что 62-летний актер Вуди Аллен вчера женился на своей 27-летней приемной дочери Сун-Йи Превин в Венеции. По закону она стала мачехой самой себе и сыну-неврастенику Вуди.



1997 — состоялся первый концерт группы «Мандри», этот день считается датой основания группы.



2004 — запущен на орбиту украинский спутник «Січ-1М» (спутник дистанционного зондирования Земли; 2-й в серии спутников «Січ»).



Именины отмечают: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.