23.12.2020 06:00

Всемирный день сноуборда: события 23 декабря

Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.



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Всемирный день сноуборда отмечают в Европе, США и даже в Китае – везде, где только выпадает снег.

День сноуборда обычно становится официальным открытием зимнего сезона. В этот день планируется много разных событий: уроки сноуборда, тестирование сноубордов, соревнования, концерты...



Также в этот день...



В 1714 году император Петр I подписал указ о запрещении лицам, состоящим на службе, «брать посулы и подряды» с предписанием довольствоваться положенным жалованием. Чиновники, как известно, по сей день игнорируют такие запреты.



1790 – на свет появился Жан Франсуа Шампольон, французский историк. В 1822 году Шампольон расшифровал текст Розеттского камня, чем положил начало египтологии как науки.



1799 – родился Карл Брюллов, российский живописец («Последний день Помпеи», «Всадница»).



1858 – родился Владимир Немирович-Данченко, режиссер, театральный деятель, писатель, драматург. Народный артист СССР. Вместе с К. Станиславским основал Московский Художественный театр.



1888 – в ночь с 23 на 24 декабря голландский художник Винсент Ван Гог в Арле отрезает себе левое ухо. В октябре к нему приехал Поль Гоген, и они восемь недель работали вместе. Но между художниками стали возникать трения, и во время одной из ссор Ван Гог даже угрожал лезвием Гогену, но друг не пострадал, а ярость художника позже обратилась на самого себя.



1909 – произошла одна из первых документально зафиксированных встреч землян с НЛО. В небе над Бостоном (США) был замечен крупный предмет овальной формы с отверстиями, напоминающими иллюминаторы, как тогда писали, подводной лодки.



1916 – родился Дино Ризи, итальянский режиссер («Запах женщины»).



1917 – под Харьковом, в районном центре Валки, родилась «третья блондинка Советского Союза», звезда кинематографа 30-х и 40-х годов Валентина Серова («Девушка с характером», «Жди меня»).



1931 – родился Лев Дуров, актер театра и кино, Народный артист СССР («Старики-разбойники», «Большая перемена», «Семнадцать мгновений весны», «Д`Артаньян и три мушкетера»).



1934 – в Харькове в семье военнослужащего и директора ателье мод родилась актриса Наталья Фатеева («Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя»).



1936 – родился Юлий Ким, советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард.



1947 – американские ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из Bell Laboratories создали транзистор. На следующий год они объявили о своем открытии, а в 1956 году были удостоены Нобелевской премии.



1954 – первая успешная пересадка почки в мире. Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация состоялась в госпитале Brigham в Бостоне, штат Массачусетс. Операция позволила брату Херрика прожить восемь лет.



1968 – американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, облетевшими Луну.



1968 – родилась Карла Бруни-Саркози, итало-французская модель, певица и нынешняя первая леди Французской республики.



1968 – родилась Инга Стрелкова-Оболдина, российская актриса («Небо. Самолет. Девушка», «Мне не больно», «Дети Арбата»).



1994 – официально издан Указ об автономном территориальном образовании Гагаузия (Gagauz-Yeri) в составе Республики Молдова.



2015 – российские хакеры осуществили кибератаку на энергетические компании Украины.



Именины отмечают: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Мина, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.