20.12.2020 09:00

День солидарности людей: события 20 декабря

День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.



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Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность будет в XXI-м веке одной из фундаментальных ценностей человечества.



Согласно словарю, солидарность – это единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.



Также в этот день...



В 1699 году российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января. Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием.



1803 – США сделали крупнейшее в истории страны земельное приобретение, купив у Франции Луизиану.



1880 – на Бродвее зажглись первые электрические фонари.



1892 – согласно Жюлю Верну, Фолиас Фогг отправляется в свое кругосветное путешествие за 80 дней.



1892 – инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (шт. Нью-Йорк) получили первый патент на пневматические автомобильные шины.



1925 – спектаклем «Пуримшпиль» («Праздничная игра», еврейский балаган в 3-х действиях) в Харькове был открыт I Всеукраинский государственный еврейский театр под руководством Э.Б.Лойтера.



1946 – родился Ури Геллер, знаменитый экстрасенс и иллюзионист, знаменит трюком со сгибанием ложек.



1960 – родился Ким Ки Дук, южнокорейский кинорежиссер.



1985 – родилась Елизавета Боярская, российская актриса («Адмирал», «Ирония судьбы. Продолжение»), дочь Михаила Боярского



1994 – в Петербурге прошел дебют группы «Чай вдвоем».



1999 – японский электромобиль «Мицубиси» за 24 часа покрыл рекордное для электромобилей расстояние – 2142.317 км.



2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.



Именины отмечают: Антон, Иван, Нил, Павел.