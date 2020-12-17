17 декабря – праздник исполнительной службы

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
Этот праздник был учрежден в 2009 году в поддержку инициативы Министерства юстиции в знак весомого вклада органов государственной исполнительной службы в обеспечение исполнения решений судов, третейских судей и других органов, а также должностных лиц.
Также в этот день...
В 1493 году родился Парацельс, знаменитый врач, ученый, оккультист, естествоиспытатель.
1770 – Людвиг Ван Бетховен, композитор. Точная дата рождения не установлена, известна лишь дата крещения – 17 декабря.
В 1790 году в Мексике был обнаружен знаменитый «Камень Солнца» – с ацтекским календарем. Так европейцы впервые узнали про систему летоисчисления индейцев.
1892 – прошла премьера оперы «Щелкунчик» П. Чайковского в Русском имперском балете, Санкт-Петербург.
1895 – в США запатентована машина для производства шпагата.
1903 – «отцы авиации» братья Уилбер и Орвилл Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха.
1928 – родился Леонид Броневой, актер, народный артист СССР («17 мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Небеса обетованные»).
1953 – родился Билл Пуллман, американский актер («День Независимости», «Неспящие в Сиэтле»).
1965 – вышел самый объемный номер «Нью-Йорк Таймс» (946 страниц).
1975 – родилась Милла Йовович, модель и голливудская актриса, родившаяся в Киеве («Пятый элемент», «Обитель зла», «Мушкетеры»).
1982 – на экраны США вышел фильм «Тутси» («Милашка») с Джессикой Ланг и Дастином Хоффманом в главных ролях.
1989 – на телеканале «Fox» вышла первая серия культового американского мультсериала «Симпсоны».
1991 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало Международный фонд «Возрождение» – украинскую часть Сети фондов Сороса.
1992 – Депутаты Федерального собрания Чехословакии приняли постановление о прекращении с 1 января 1993 существования Чехо-Словацкой Федеративной Республики и образования государств-наследников – Чехии и Словакии.
2003 – В мировой прокат вышел фильм «Властелин колец: Возвращение короля», последний из трилогии, щедро отмеченный «Оскарами».
Именины отмечают: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Юлиана (Ульяна).
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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