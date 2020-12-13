13.12.2020 09:00

День благотворительности: события 13 декабря

Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.



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Этот праздник установлен Указом президента от 13 декабря 2007 года.



Смысл слова «благотворительность» понятен, наверное, каждому человеку. Творить благо – то есть, оказывать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается. Благотворительность оказывается добровольно в любой приемлемой форме: выполнение каких-либо работ или оказание услуг, дарение имущества, оказание финансовой поддержки. Благотворительностью могут заниматься частные лица или организации, благотворительные фонды.

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Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.

День Андрея Первозванного является одним из самых таинственных и интересных праздников. На Андрея традиционно ходили слушать воду подо льдом рек и в колодцах. Если вода не шумит – на хорошую зиму, когда же бурлит и волнуется – жди морозов и вьюг.

В древности говорили: «Если на Андрея холодно и ясно – хороший знак, а когда тепло – плохой». Бытовало и такое высказывание: «Если в Андреев день пойдет снег и уляжется, то еще 110 дней пролежит».



Девушки гадали на балабушках – маленьких пирожках, воду для приготовления которых носили от колодца во рту. Собравшись вместе, девушки выкладывали свои балабушки в ряд. Чью балабушку первой собака съест – той первой и замуж идти, но горе, если пес только надкусит да не съест.



Собираясь вечером вместе, молодежь играла в «Калиту». Для этого девушки пекли большой круглый корж с дыркой посредине и намазывали его медом. Считалось также. что калита – символ счастливого брака. Каждая девушка, замешивая тесто, думала о своем любимом парне. В калиту добавляли сушенные ягоды и мед, а внутри делали дырочку, чтобы коржик можно было подвесить на ленту. Когда Калита была готова, ее с помощью ленты привязывали к палке, или к стволоку посередине дома, и парни прыгали, пытаясь откусить кусочек ароматной булки.



После игры в «Калиту», веселых песен и развлечений, происходило последнее гадание этого вечера. Брали небольшой горшочек, наполняли его медом и клали на дно кольцо. Парень должен был достать перстень губами, и так, чтобы не намочить собственный нос. Если ему это удастся, парень вскоре женится и будет счастлив в браке.

Также в этот день...



В 1577 году английская эскадра во главе с известным пиратом Фрэнсисом Дрейком отплыла из Плимута. Первоначальной целью плавания являлся набег на тихоокеанские берега Испанской Америки. Но несколько неожиданно путешествие завершилось кругосветным переходом, когда в сентябре 1580 г. его корабль «Золотая лань» вернулся в Плимут. Плавание Дрейка стало вторым кругосветным путешествием, и он ставил себе в особенную заслугу то, что он являлся первым командиром, начавшим и успешно завершим кругосветку.



1642 – голландский мореплаватель Абель Тасман увидел неизвестную ранее землю – так была открыта Новая Зеландия. Спустя несколько дней он познакомился с нравами населявшего землю народа маори. Туземцы убили трех высадившихся матросов-голландцев, по утверждению Тасмана, без всякого повода. Он окрестил эту гавань «бухтой Убийц». Сегодня же она называется Голден-Бей, то есть Золотая.



1720 – родился Карло Гоцци, итальянский драматург («Король-олень», «Турандот»).



1797 – родился Генрих Гейне, немецкий поэт.



1873 – родился Валерий Брюсов, русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, литературный критик, один из основоположников русского символизма.



1893 – родился Николай Хвылевый, украинский писатель, публицист («Предрассветные симфонии», «Вальдшнепы»). Как это ни странно, отличился романтическим востприятием революции. Но, разумеется, подвергся погромной критике как «глашатай» буржуазного национализма.



1903 – родился Евгений Петров (псевдоним Евгения Петровича Катаева), русский советский писатель, соавтор Ильи Ильфа.



1903 – конусные формочки для мороженого запатентовал Итало Марционе в Нью-Йорке.



1908 – родился Ростислав Плятт, актер театра и кино («17 мгновений весны», «Деловые люди», «Подкидыш»).



1930 – родился Николай Рыбников, русский киноактер («Весна на Заречной улице», «Война и мир», «Высота», «Девушка без адреса»).



1941 – сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшим в озеро Палькакоча. Погибло от 6 до 7 тысяч человек.



1946 – родился Владимир Быстряков, русский пианист, композитор, автор эстрадных песен. Именно он – тот единственный человек, точно знающий «Куда уехал цирк».



1957 – родился Стив Бушеми, американский актер, исполнитель роли Мистера Розового в фильме «Бешеные псы».



1967 – родился Джейми Фокс, американский актер («Рэй», «Законопослушный гражданин», «Соучастник»).



1969 – родился Мурат Насыров (ум. 2007), певец и композитор.



1971 – на экраны Советского Союза вышла нелирическая комедия режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи». В фильме снялись Евгений Леонов (Евгений Иванович Трошкин и Доцент), Георгий Вицин (Хмырь), Савелий Крамаров (Косой), Раднэр Муратов (Василий Абибабаевич). Критика картину встретила в штыки, однако у публики она имела огромный успех. Фильм посмотрели 65.2 миллиона зрителей! В советском прокате 1972 года «Джентльмены удачи» заняли первое место.



1983 – прошел самый результативный матч в истории НБА – «Детройт» выиграл у «Денвера» со счетом 186:184.



1991 – основана Федерация футбола Украины.

1994 – в Массачусетском технологическом институте (США) состоялась первая организационная встреча консорциума World Wide Web (W3C), созданного как международная ассоциация для разработки и распространения унифицированных протоколов передачи данных в интернете. Первым директором консорциума был избран пионер интернета англичанин Тим Бернерс-Ли.



2004 – Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».



Именины отмечают: Андрей, Иван.