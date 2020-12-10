10.12.2020 06:00

День прав человека и животных: события 10 декабря

Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...



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День прав человека празднуется по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950-го года. В этот день в 1948-м году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Декларация определяет базовые права человека. Пока этот документ имеет только статус рекомендации, но на основании него строятся два обязательных для участников договора: Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.



Одна из авторов документа, Элеонора Рузвельт, назвала Декларацию «Великой хартией вольностей» для всего человечества (поэтому Декларацию иногда называют Хартией прав человека).



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10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.



И это не совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на нашей планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.



К сожалению, немногие жители нашей планеты знают, что и у братьев наших меньших существует Всемирная декларация защиты их прав. Кстати, она была составлена именно на основании Всемирной декларации прав человека и имеет своей целью прекращение эксплуатации и убийства животных.



«Всеобщая декларация прав животного» была составлена Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года в Лондоне и была торжественно провозглашена 15 октября 1978 года в Париже в здании ЮНЕСКО. Позднее, в 1990 году, по инициативе Международной Лиги Прав Животных в нее были внесены некоторые изменения и дополнения.



Декларация состоит их 10 статей, в которых говорится не только о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, эксплуатации и смерти, и что жестокое обращение с животными недопустимо. Но и что человек обязан заботиться о восстановлении популяции разных видов животных на земле, а действия, ведущие к неоправданной гибели любого животного, являются преступлением против жизни.



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Всемирный день футбола тоже отмечается по решению ООН. Таким образом, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.



Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлось это занятие Цу Чю, что означает «толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму.



Другие исследователи утверждают, что предшественником футбола была дикая игра саксонцев, которые жили в Англии в VIII веке. На поле битвы, после сражений, они пинали отрубленные головы противника.



Об этой игре известно довольно мало: то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, и что она была известна уже три тысячи лет назад.



В футбол играли и в Древней Греции, и Риме около двух с половиной тысяч лет назад. В Греции эта игра называлась «битва за мяч», из чего можно предположить, что играли в нее, соответственно, применяя всевозможные приемы боевых искусств.



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А еще сегодня – День Нобеля. Праздник в Швеции, известный всему миру. В этот день (Nobeldagen) в Стокгольме проходит церемония вручения Нобелевской премии. Нобелевские премии присуждаются согласно завещанию Альфреда Нобеля, составленному 27 ноября 1895 и предусматривавшему выделение капитала на присуждение премий по пяти направлениям: физике, химии, физиологии и медицине, литературе и вкладу в дело мира во всем мире. В 1901 году были вручены первые Нобелевские премии, и с тех пор в этот день король Норвегии вручает Нобелевскую премию мира, а король Швеции – остальные премии.



Также в этот день...



В 1683 году по указу царя Алексея Михайловича в России начато составление родословных книг.



1799 – во Франции введена метрическая система.



1821 – неподалеку от Винницы в украинском городке Немиров родился великий русский поэт Николай Некрасов.



1845 – Англии Робертом Томпсоном запатентованы пневматические шины.



1884 – в селе Нескучное Харьковского района Харьковской области родилась художница Зинаида Серебрякова (1884-1967) – одна из первых женщин, вошедших в историю русской живописи. Именно там, в селе, где родилась, она встретила свою единственную на всю жизнь любовь, родила двух детей и создала свои полотна.



1901 – родился Карандаш (Михаил Николаевич Румянцев) клоун, народный артист СССР.



1918 – родился Анатолий Тарасов, выдающийся хоккейный тренер.



1953 – вышел 1-й номер журнала «Плейбой».



1957 – родился Майкл Кларк Дункан (ум. 2012), американский актер («Зеленая миля», «Девять ярдов»).



1960 – началось строительство нефтепровода «Дружба».



1965 – родилась Таисия Повалий, певица, народная артистка Украины.



1981 – американский журнал The New England Journal of Medicine опубликовал заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, в основном среди гомосексуалистов. Позже недуг получил название «синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД).



1997 – Астана была официально объявлена столицей Республики Казахстан.



1999 – Панамский канал перешел под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).



Именины отмечают: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Яков.