По народному календарю сегодня Юрьев день.
Юрьев день имел большое значение, поскольку завершал годовой цикл сельскохозяйственных работ и позволял крестьянам, уплатившим пожилое, в период времени за неделю до Юрьева дня и неделю после него уйти от старого хозяина. 9 декабря 1590 года царь Федор Иоаннович по инициативе Бориса Годунова издал указ, запрещавший переходы крестьян от одного владельца к другому даже в Юрьев день. Этот запрет оказался неожиданным для крестьян, именно тогда возникла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».
По традиции в этот день, если человека впереди ждала дальняя дорога, необходимо было отслужить молебен о благополучном завершении пути. Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках. Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодце. Если ни плеска, ни шороха из колодца слышно не было — ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь — это предвещало вьюги и бураны.
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Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
9 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений конвенции необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. Конвенция – первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.
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9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.
Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
Также в этот день...
В 1608 году родился Джон Мильтон, английский поэт и мыслитель («Потерянный рай»).
1842 – в Англии выпущена первая рождественская открытка.
1884 – Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал роликовые коньки. А говорят, зимы раньше суровые были...
1916 – родился Кирк Дуглас, американский актер («Спартак», «Жадность», «Оскар»), отец двух актеров, Майкла и Эрика Дугласов, и двух продюсеров – Джоэля и Питера Дугласов.
1929 – организовано Реологическое общество – некоммерческое научное общество, объединяющее физиков, химиков, биологов, инженеров и математиков, проявляющих интерес к проблемам реологии – науке о деформациях и текучести материалов.
1934 – родилась Джуди Денч, английская актриса («Шоколад», «Гордость и предубеждение», «Как важно быть серьезным» и начальница М. агента 007 в «бондиане»).
1953 – родился Джон Малкович, американский актер, продюсер и режиссер.
1968 – американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института представил первую в мире компьютерную мышь. Изобретение Дугласа Энгельбарта представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу – он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши.
1997 – сделали первый телефонный звонок в сети мобильной связи «Киевстар»
2005 – в Лондоне окончилась эксплуатация «Рутмастеров» – знаменитых двухэтажных красных автобусов.
2007 – в Ялте открыт памятник Тарасу Шевченко.
2011 – заявила о закрытии украинская студия GSC Game Publishing, разработавшая известные игры S.T.A.L.K.E.R. и Казаки. S.T.A.L.K.E.R.2, проект компании GSC Game World, был заморожен.
Именины отмечают: Афанасий, Василий, Георгий (Егор, Егорий, Юрий), Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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