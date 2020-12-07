07.12.2020 06:00

Праздник самоуправления: события 7 декабря

Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.



//Facebook

7 декабря 1990 года Верховной Радой Украинской ССР был принят Закон «О местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении». Это профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, кто представляет многотысячный отряд народных избранников.

Местное самоуправление – это, своего рода, образ общественной жизни, на основе которого действует самоуправляющееся общество. Это давняя славянская и древнерусская традиция, которая берет свое начало со времен Киевской Руси. Это выбор свободных граждан, которые доверяют избранным ими представителям и наделяют их властными полномочиями. Только такую власть и можно считать действительно народной – властью не над обществом, а законной властью самого общества, для общества и в интересах общества.



15 октября 1985 года европейскими государствами был одобрен международный пакт, который именуется «Европейская хартия местного самоуправления». Этот пакт сыграл и продолжает играть исключительно важную роль в становлении и развитии классической модели местного самоуправления как в старых, так и новых европейских демократиях.



***



В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации и настоятельно призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его празднования (резолюция 51/33).

Современный мир невозможно представить без авиации. Гражданская авиация используется для перевозок пассажиров, грузов и почты; оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики и научной деятельности; а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий.



Глобальная воздушная транспортная сеть выходит за пределы континентов, значительно расширяет местный доступ к иностранным поставкам и рынкам, предоставляет возможности для культурного и социального обмена и укрепляет потенциал реагирования на чрезвычайные ситуации и гуманитарные ситуации во время кризисов и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.



Также в этот день...



В 1237 году началось нашествие монголо-татар на Русь под предводительством хана Батыя.



1678 – Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.



1732 – в Лондоне открыт Королевский театр, с давних пор более известный как «Ковент-Гарден» по названию располагавшегося поблизости знаменитого рынка.



1769 – Екатерина II утверждает высший офицерский орден русской армии – орден Георгия Победоносца. Орден будет даваться исключительно за личные заслуги. И «ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену Георгия Победоносца за воинские подвиги... удостаивается только тот, кто ознаменовал себя на пользу и славу российского оружия особенным отличием». Девиз ордена: «За службу и храбрость».



1907 – впервые на боксерском ринге появился рефери. Им стал Юджин Корри, судивший в Лондоне бой Томми Бернса и Джеймса Мора.



1926 – родился Петр Вельяминов, советский и российский актер («Тени исчезают в полдень», «Ермак», «Пираты ХХ века»).



1941 – Япония совершила нападение на Перл-Харбор (Гавайская операция).



1949 – родился Том Уэйтс, американский певец и автор песен, композитор, актер.



1959 – родился Сергей Мазаев, советский и российский актер, музыкант, певец, солист группы «Моральный кодекс».



1972 – запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну.



1979 – родилась Дженнифер Линн Карпентер, американская актриса, известная ролями Дебры Морган в телесериале «Декстер» и Эмили Роуз в фильме «Шесть демонов Эмили Роуз».



1988 – в 11 часов 41 минуту по московскому времени в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около одного миллиона человек. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел. Частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. В результате стихийного бедствия погибло более 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч армян.



1991 – На встрече президентов Беларуси, России и Украины ликвидирован СССР.



2009 – В США вышла The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS



2017 – курс Bitcoin достиг своего исторического максимума в 17,7 тыс. долл.



Именины отмечают: Августа, Екатерина, Порфирий, Симон.