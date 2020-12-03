03.12.2020 06:00

День людей с инвалидностью: события 3 декабря

Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.



//Facebook

Цели, ради которых этот день был провозглашен: полное и равное соблюдение прав человека и участие людей с инвалидностью в жизни общества. Эта задача была заложена во Всемирной программе, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 году.

В Украине инвалидность имеют примерно 6 процентов от общего количества населения. Из них почти 80 процентов - это люди трудоспособного возраста. Главной причиной инвалидности у взрослых являются болезни системы кровообращения (35%), на втором месте - новообразования, в том числе злокачественные (23%), травмы (8%), болезни костно-мышечной, эндокринной, нервной системы, психические расстройства и др.



Именно это обусловливает главную направленность работы специалистов профилактической медицины - преодоление вредных привычек и нездорового поведения украинцев как факторов риска главных причин инвалидности.



Проведение Международного дня людей с инвалидностью направлено на привлечение внимания к их проблемам, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества к преимуществам, которые оно получает от участия людей с инвалидностью в политической, социальной, экономической и культурной жизни.



Ежегодно выбирается тема Дня, призванная привлечь внимание к успехам в построении инклюзивной среды для людей с инвалидностью. Тема 2018 года: «Расширение возможностей инвалидов и обеспечение инклюзивности и равенства».



***



В третий день декабря свой праздник (правда, пока неофициальный) традиционно отмечают компьютерные графики и дизайнеры всего мира.



Значимая в области компьютерных технологий дата существует по инициативе фирмы Alias. День проведения был выбран исходя из креативных рассуждений специалистов: 3 декабря повторяет аббревиатура «3D». Убедитесь сами: 3D – 3Deсember. Теперь 3December проводятся компанией Autodesk, поглотившей Alias несколько лет назад. Мероприятия, посвященные дню компьютерной графики, проходят в течение 10 дней, с 1 по 10 декабря.



Некоторые утверждают, что истинным отцом-основателем Праздника 3D является Чарльз Уитстон, который изобрел в 1849 году первый стереоскоп. То устройство было похоже на большой бинокль, перед «очками» которого ставились двойные рисунки, становившиеся для зрителя объемными. Эти картинки часами рассматривались счастливыми обладателями стереоскопов. Такой себе индивидуальный «кинотеатр». В Лондоне даже провели рекламную кампанию под лозунгом «ни одного дома без стереоскопа». Сегодня происходит примерно то же самое: 3D из кинотеатров переселяется в квартиры – теперь можно купить телевизор с трехмерным экраном и получить объемное телевидение безо всяких очков.



***



3 декабря население планеты отмечает Международный день борьбы с пестицидами. Выбору этой даты предшествовали трагические события. 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа, в память которой и был учрежден этот день. Девиз Дня 2014 года: «Пестициды - тупик цивилизации». И цель Дня борьбы с пестицидами – привлечь внимание мировой общественности к решению проблем, возникших в результате производства и использования этих опасных химикатов.

Также в этот день...

В 1586 году в Европу из Америки впервые завезли картофель. На славянских просторах полюбившаяся всем закуска появилась благодаря Петру I немного позднее, да и то поначалу недоверчивый народ говорил: «Картовь – похоть антихристова». А потом свыкся и с этими «дьяволовыми» происками.



1596 – родился Николо Амати, итальянский скрипичный мастер, учитель Гварнери и Страдивари.



1621 – Галилео Галилей изобрел телескоп.



1722 – на свет появился Григорий Саввич Сковорода, русский и украинский философ, поэт, педагог. Он не брезговал общением с простолюдинами, писал поучительные сказания и сочинял басни в наставление потомкам. Но главной "научной" находкой на ниве социологии считал свои скитания по злачным заведениям 18 века, в которых подслушивал народную мудрость и человеческие чаяния.



1872 – на обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса обнаружено начало легенды о Всемирном потопе.



1898 – родился Михаил Кошкин, советский конструктор, начальник КБ танкостроения Харьковского завода, создавшего знаменитый танк Т-34 и первый танк с противоснарядным бронированием, Т-111 (опытная модель).



1904 – американский астроном Чарльз Перрайн открыл уже 6-й спутник Юпитера, получивший потом название Гималия (около 160 км в диаметре).



1910 – на Парижской автовыставке впервые продемонстрирована неоновая лампа, изобретенная французским физиком Жоржем Клодом.



1911 – родился Нино Рота, итальянский композитор, автор музыки ко многим фильмам Феллини, а также к популярнейшему фильму «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы.



1924 – родился Джон Бэкус, американский математик, создатель языка программирования Фортран.



1930 – родился Жан-Люк Годар, французский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер.



1948 – родился Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец, лидер группы «Black Sabbath».



1960 – родилась Джулианна Мур, американская актриса, звезда «Ганнибала».



1967 – в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР), была проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; ее провел профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному.



1968 – родился Брендан Фрейзер, американский актер, прославившийся фильмами «Мумия» и «Взрыв из прошлого».



1973 – беспилотник НАСА «Пионер-10» отправил на Землю первые крупномасштабные снимки Юпитера.



1981 – родился Давид Вилья, испанский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании, чемпион Европы и мира. Рекордсмен сборной Испании по количеству забитых мячей.



1992 – в Великобритании с компьютера на телефон было отправлено первое SMS-сообщение c текстом «Merry Christmas».



1997 – подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.



2002 – в провинции Шаньдун (Китай) археологи открыли царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, лошадей и колесниц, сделанных из терракоты.



Именины отмечают: Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф (Осип), Исаак, Прокл, Фекла.