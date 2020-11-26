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26.11.2020  06:00   

День сапожника: история, события, приметы и именинники 26 ноября

26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.


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Ежегодно 26 ноября отмечается Всемирный день информации. Праздник учрежден на первом Международном форуме информатизации и отмечается с 1994 года.

Задолго до появления компьютеров и внедрения сети Интернет в нашу жизнь один банкир, а именно, магнат Натан Ротшильд, изрек мудрую фразу: «Кто владеет информацией – тот владеет миром». Он будто заглянул в будущее в тот момент, ведь сейчас, два века спустя, эти слова оказались девизом большого количества людей, знающих толк в получении баснословной прибыли.

Информационные технологии постепенно проникают во все сферы человеческого бытия. Кроме того, происходит лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название «информационного взрыва».

В результате такого явления  получило распространение такое понятие как интеллектуальная собственность. Благодаря введению подобного термина информация сегодня стала предметом купли-продажи и получения немалой прибыли.

Также в этот день...

В 1607 году родился Джон Гарвард, американский колонист, которому обязан своим существованием Гарвардский университет.

1885 – в Праге впервые сделана фотография падающего метеорита.

1894 – родился Иван Папанин, полярник, дважды Герой Советского Союза.

1912 – родился Эжен Ионеско, драматург, мастер театра абсурда.

1917 – день основания Национальной Хоккейной Лиги, в первую формацию вошли клубы: Монреаль Канадиенс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс и Торонто Аренас.

1922 – несмотря на легендарное проклятие, висящее на двери, англичанин лорд Карнарвон и американец Ховард Картер вскрыли гробницу фараона Тутанхамона.

1926 – родилась Маргарита Назарова, артистка цирка, дрессировщица, актриса кино («Полосатый рейс», «Укротительница тигров»).

1939 – родилась Тина Тернер, неувядающая бабушка американской рок-культуры.

1965 – Франция стала третьей после СССР и США страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли, – «Asterix».
 
1976 – США зарегистрирована торговая марка «Майкрософт».

1988 – родилась Тэмсин Эгертон, британская актриса («Одноклассницы», «Молчи в тряпочку», «Как выйти замуж за миллиардера»).

2003 – последний полет совершил сверхзвуковой пассажирский авиалайнер «Конкорд».

2005 – установлен День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября).

Именины отмечают: Антон, Герман, Иван, Манефа, Никифор

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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