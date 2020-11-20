20.11.2020 06:00

Всемирный день ребенка: события 20 ноября

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.



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Этот день посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире и, по мнению ООН, послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями.

20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка. В этот же день, но уже в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь.



Различные фирмы и организации проводят в День ребёнка благотворительные акции.



Напомним, что Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.

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Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребёнка. Значение педиатра в жизни людей трудно переоценить. Забота о здоровье ребёнка становится одной из основных в жизни родителей после появления на свет малыша. Хороший детский врач для родителей становится надёжной опорой на долгие годы. Забота о будущем семьи, общества и государства – так можно охарактеризовать в глобальном масштабе труд и специфику работы детских врачей.



Также в этот день...



В 1480 году родился Фердинанд Магеллан португальский мореплаватель и исследователь. Вошел в историю как человек, организовавший первое кругосветное путешествие.



1889 – родился Эдвин Хаббл, американский астроном, автор концепции расширения Всесивту. Его имя носит современный орбитальный телескоп



1910 – ушел из жизни Лев Толстой, граф, великий русский писатель, классик мировой литературы.



1925 – родилась Майя Плисецкая, бессмертная и бессменная прима русского балета.



1927 – родился Михаил Ульянов, русский актер («Ворошиловский стрелок», «Освобождение»).



1928 – родился Алексей Баталов, российский киноактер, он же Гоша, он же Гога, он же Жора из уже ставшего классикой фильма «Москва слезам не верит».



1937 – родилась Виктория Токарева, писательница, автор психологически-мелодраматических романов.



1945 – начался Нюрнбергский процесс: суд над военными преступниками третьего рейха.



1962 – закончился Карибский кризис.



1979 – впервые больному переливается искусственная кровь.



1980 – Стив Птачек совершил полет на самолете, питающемся только солнечной энергией.



1985 – была выпущена Microsoft Windows 1.0.



1990 – задержан серийный убийца Андрей Чикатило.



1998 – осуществлен запуск первого модуля Международной космической станции – российского функционального грузового блока «Заря»



2000 – умер Вячеслав Котеночкин (род. 1927), известный советский режиссер, художник и аниматор, автор знаменитого «Ну, погоди!».



2003 – в Антарктиде найден лед возрастом 900 тысяч лет.



Именинники сегодня: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.