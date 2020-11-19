19.11.2020 06:00

Международный мужской день: события 19 ноября

Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.



// Cosmopolitan

Позже праздник нашел поддержку по всему земному шару и на сегодняшний день отмечается в более чем 60 странах мира, включая Россию, США, Великобританию, Канаду, Данию, Норвегию, Францию, Италию, Ирландию, Австралию, Индию, Китай, Тринидад и Тобаго, Ямайку, Румынию, ЮАР, Танзанию, Зимбабве, Ботсвану, Сейшельские острова, Бурунди, остров Мэн,Австрию, Боснию и Герцеговину, Украину, Пакистан, Кубу, Антигуа и Барбуду, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Гренаду и Каймановы острова, Венгрию, Казахстан, Гану, Сингапур, Мальту и другие страны. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций.

День мужчин (на минуточку!) учрежден ради привлечение внимания к гендерной дискриминации и к проблеме неравенства полов.



Его инициатором стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.



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День стеклопроизводителя появился в календаре праздников Украины в 2003 году, «учитывая весомый вклад украинских стеклопроизводителей в развитие экономики государства и возрождение многовековых традиций отрасли».



История украинского стекольного промысла началась в 3-4 веке. На территорию страны изделия из этого материала привезли греки. Расцвет стеклоделия припадает на XI век. Украинские мастера научились делать из стекла настоящие произведения искусства. Самые искусные стекольщики тогда жили в Киеве, Любечи, Чернигове. Владимир Великий пригласил некоторых из них для декорации известной Десятинной церкви. В те времена стекло считалось изысканным украшением. В Украине основные месторождения кварцевых песков, их которых изготовляют стекло, находятся в Донецкой, Харьковской, Ровенской, Львовской и Черниговской областях. Ежегодно стекольные заводы страны производят около двух миллионов тонн стекла. Продукт Украины успешно экспортируется в другие государства. Ведущими стекольными предприятиями являются: «Бережанский стеклозавод», «Рокитновский стеклозавод», «Марьяновский стеклозавод» и другие.



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Также 19 ноября в Украине ежегодно отмечается День работников гидрометеорологической службы. Ежегодно организации гидрометеорологической службы страны дают около 275 тысяч прогнозов и предупреждений, в том числе около 1.5 тысяч оперативных информаций и специальных докладов; больше 7 тысяч ежедневных гидрометеорологических бюллетеней, около тысячи агрометбюллетеней, около 80 тысяч метеорологических и 100 тысяч авиаметеорологических прогнозов, около 5 тысяч предупреждений об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях.



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На этот день приходится еще один праздник – Всемирный день туалета. Он установлен в 2001 году в ходе международной конференции в Сингапуре, посвященной проблемам туалетов. Кстати, место проведения конференции было выбрано не случайно: Сингапур славится безукоризненной чистотой отхожих мест.

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Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.



По данным Всемирной организации здравоохранения, курением обусловлены 90% смертей от рака легких, 75% – от хронического бронхита и 25% – от ишемической болезни сердца. Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды).



Кстати, для избавления от этой пагубной привычки есть еще один День: ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака.



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В третий четверг ноября отмечается Всемирный день философии. Он был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году в Париже.



ЮНЕСКО предложила проводить Всемирный день философии на ежегодной основе с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.



Цель Дня заключается в том, чтобы ознакомить людей с философским наследием, привнести в обыденное мышление новые идеи и стимулировать публичные дебаты интеллектуалов и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом.



Также в этот день...



В 1190 году был основан Тевтонский орден.



1493 – в своем втором путешествии в Новый Свет Колумб открывает остров Пуэрто-Рико.



1703 – в Бастилии скончался узник, вошедший в историю как «человек в железной маске».



1711 – родился Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современногорусского литературного языка, художник, историк и философ.



1770 – родился Иван Федорович Крузенштерн, русский мореплаватель, адмирал, руководитель первого русского кругосветного путешествия.



1804 – в Харькове дотла сгорела Дмитриевская церковь со всеми архивами, имуществом, документами. На пепелище нашли невредимым образ Смоленской Божьей Матери.



1819 – открылся музей Прадо в Мадриде.



1891 – продана первая игрушечная железная дорога.



1888 – родился Хосе Рауль Капабланка, кубинский шахматист, третий чемпион мира.



1921 – родился Эмиль Брагинский, кинодраматург и сценарист («Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Берегись автомобиля», «Гараж»).



1942 – родился Кельвин Кляйн, американский модельер.



1960 – умер Кларк Гейбл, голливудский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-1940 годов.



1961 – родилась Мэг Райан, американская актриса («Город ангелов», «Когда Гарри встретил Салли», «Вам письмо»).



1962 – родилась Джоди Фостер, американская актриса («Молчание ягнят», «Мэверик», «Иллюзия полета»).



1969 – бразильский футболист Пеле забивает свой 1000-й гол на своем 909-м матче.



1989 – с кладбища концлагеря возле с. Кучино Пермской области, Россия, на Байковом кладбище Киева перезахоронены останки членов Украинской Хельсинкской группы: Василия Стуса, Юрия Литвина, Олексы Тихого.



1993 – умер Леонид Гайдай, знаменитый кинорежиссер, признанный мастер комедий, Народный артист СССР.



1997 – полетел в космос пеервый космонавт Украины Леонид Каденюк. Космический полет проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года на американском космическом корабле «Колумбия». Полет в составе международного экипажа длился 15 суток 16 час 35 минут 1 сек.



2004 – в «Доме с химерами» архитектора Владислава Городецкого, на улице Банковой в Киеве, торжественно открыли музейно-культурный центр «Шедевры искусства Украины».



2012 – умер Борис Стругацкий (р. 1933), писатель-фантаст, сценарист, переводчик.



2012 – в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.



Именинники сегодня: Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Ипполит, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.