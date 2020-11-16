16.11.2020 06:00

День работников радио, телевидения и связи: события 16 ноября

16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.



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Так, 16 ноября 1924 года в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача – состоялся первый в Украине радиоконцерт.

Радиостанцию в Харькове, бывшем в те годы столицей Украинской Социалистической Республики, создавали в порядке боевого приказа. Размещалась первая радиостанция в Центральном партийном клубе – сегодня это здание Филармонии. Первые слова Украинского радио услышали 70 радиолюбителей. Дикторов тогда, конечно, в штате радиостанции не было. Поэтому открыл передачу техник, который по привычке связиста в начале трижды проговорил в микрофон «Алло». А потом еще трижды «Говорит Харьков». Вот с такого интересного момента началось радиовещание в Украине. Собственно первый радиоконцерт – это была своеобразная приманка для слушателей. Далее транслировались пропагандистские радиогазеты.



День работников радио, телевидения и связи установлен в 1994 году в поддержку инициативы работников этой самой отрасли Украины. Он посвящен людям, ежедневно обеспечивающим возможность общения в повседневной жизни и пространство для коммуникаций в бизнесе.



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В мировом масштабе сегодня отмечается день выдержки и терпения во всем мире, ведь это – Международный день толерантности.



16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность».



В ООН запустили кампанию «Вместе, для всех», направленную на поощрение терпимости, уважения и достойной жизни. Кампания включает меры по распространению информации о вкладе беженцев и мигрантов в экономическую, культурную и социальную жизнь государств. В ее рамках принимаются меры по укреплению диалога между беженцами, мигрантами и населением принимающих стран.



Также в этот день...



В 1824 году австралийский исследователь Гамильтон Хьюм обнаружил реку Мюррей, самую длинную реку в Австралии.



1841 – американец Наполеон Герен запатентовал пробковый спасательный пояс.



1869 – формально открыт Суэцкий канал, на строительство которого ушло десять лет.



1906 – в Англии запатентована первая кинокамера.



1918 – Венгрия провозглашена республикой. Тем самым был положен конец почти четырехсотлетнему правлению династии Габсбургов.



1922 – в СССР специальным декретом был введен подоходно-поимущественный налог, который в 1924 был преобразован в подоходный налог.



1922 – в Харькове начала работать первая в Украине телефонная станция.



1938 – дата рождения спортивной борьбы самбо (аббревиатура, образованная от словосочетания «самооборона без оружия») – вид спортивного единоборства, а также комплексная система самообороны, разработанная в СССР в результате синтеза многих национальных видов единоборств и, в частности, грузинской борьбы и дзюдо.



1945 – учреждена ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры).



1947 – родился Владимир Ильин, актер («Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Макаров»).



1958 – родился Александр Малинин, певец.



1961 – родился Сергей Галанин, рок-певец, лидер группы «СерьГа».



1962 – родился Игорь Корнелюк, композитор и певец.



1966 – наблюдался самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.

1967 – начался I Всемирный конгресс Свободных украинцев в Нью-Йорке (продолжался 16-19.11).



1972 – американская компания «Пепсико» объявила о продаже со следующего года в СССР пепси-колы. В обмен компания получила эксклюзивные права на продажу в США водки «Столичная».



1974 – американские физики Бертон Рихтер и Сэмюэл Чжао Чунцин объявили об открытии новой элементарной частицы, которую они назвали J/пси-частицей.



1974 – в помощью радиотелескопа, сооруженного в кратере вулкана Аресибо (Пуэрто-Рико, США), отправлено первое послание человечества к звездам на волне 21 см. Сообщение содержало основные данные о нашей цивилизации; оно было зашифровано двоичным кодом и содержало 1 679 знаков.



1974 – Александр Солженицын провел в Цюрихе знаменитую пресс-конференцию «О будущем России». Именно в этот день писатель предложил «Программу «нравственной революции», изложенную в эссе-манифесте «Жить не по лжи!».



1977 – родилась Мэгги Джилленхол, американская актриса («Сумасшедшее сердце», «Темный рыцарь», «Париж, я люблю тебя», «Донни Дарко», «Улыбка Моны Лизы»).



1977 – родилась Оксана Баюл, украинская спортсменка-фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в одиночном катании.



1989 – началась Бархатная революция в Чехословакии.

1999 – основана Премия Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины.



Именины отмечают: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Георгий (Юрий, Егор), Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.