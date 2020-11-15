15.11.2020 09:00

Сегодня – праздник украинских аграриев

Ежегодно в третье воскресенье ноября в Украине отмечается День работников сельского хозяйства.



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Это профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных, воднохозяйственных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.



Он учрежден в октябре 1993 году указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса Украины.



Аграрный сектор Украины является стратегической составляющей национальной экономики и обеспечивает продовольственную базу и независимость страны.



Главными продуктами сельскохозяйственного производства в Украине являются сахарная свекла, картофель, молоко, мясо, зерно.

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Третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных аварий.



По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1 миллион 300 тысяч жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы. Более 50% всех смертельных исходов вследствие дорожно-транспортных происшествий приходится на возрастную группу от 15 до 44 лет.



По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий. Среди основных причин ДТП – превышение скорости, употребление алкоголя, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров.



Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных аварий – почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.

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15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга (или вторичной переработки), цель которого – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.

Свою историю праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили America Recycles Day (можно перевести как «День, когда Америка перерабатывает отходы»). Он проводился экологами с целью поощрения американцев, сдающих отходы во вторичную переработку и покупающих продукцию, сделанную из вторичного сырья. Со временем этот праздник распространился и на другие страны.

В современном мире проблема накопления отходов стоит особенно остро по двум основным причинам, последствия которых могут быть весьма плачевными для человечества.



С одной стороны, запасы природных ресурсов, имеющихся на Земле, не безграничны. Нерациональное их использование привело к тому, что на сегодняшний день человечество уже потратило примерно треть этих ресурсов. Именно поэтому важно расходовать их экономно, одновременно подыскивая им альтернативу и занимаясь вторичной переработкой уже использованного сырья. С другой стороны, одной из причин глобального потепления называют «парниковый эффект», в том числе из-за огромных гор промышленного и бытового мусора. Люди выбрасывают тонны полиэтиленовых пакетов, всевозможных упаковок, покрышек, бытовой техники и прочих отходов, разложение которых будет длиться столетиями.



«Мусор нужно грамотно утилизировать, а еще лучше – перерабатывать, давая уже использованному сырью вторую жизнь», – считают экологи. В первую очередь, по их мнению, выход из критической ситуации нужно искать на уровне государств. Это может быть создание определенной стратегии работы с отходами, перевод производственных мощностей на малоотходные технологии и другие способы, которые позволят более интенсивно перерабатывать отходы или снижать их количество.



Также в этот день...



В 1415 году под давлением великого князя литовского Витовта произошло разделение Российской церкви на митрополии Московскую и Киевскую. Во главе первой остался митрополит Фотий, грек по происхождению, присланный константинопольским патриархом в Москву в 1409, а в сан митрополита киевского (юго-западных областей) Собором в Новогородке (ныне город Новогрудок в Гродненской области Белоруссии) был посвящен болгарин Григорий Симвлак (или Памвлак). Решение об отделении аргументировалось нежеланием подчиняться «царям греческим» – при сохранении верности константинопольскому патриарху, и небрежением Фотия делами юго-запада. Впрочем, разделение церквей не стало окончательным: в 1419 по смерти Григория (или удалению его от должности – летописи не дают точного ответа) Витовт согласился, чтобы Фотий снова принял под свою опеку юго-западные епархии.



1492 – Христофор Колумб в своем дневнике впервые описал табак, который употребляли индейцы.



1866 – родилась Александра Яблочкина, русская театральная актриса. Последний раз Яблочкина выступила на сцене в 1961 году в роли мисс Кроули («Ярмарка тщеславия» по Теккерею), в возрасте 95 лет.



1875 – родился Владимир Русанов, русский путешественник, полярный исследователь. Русанов известен тем, что впервые в истории пересек по суше Новую Землю и достиг Баренцева моря. Наиболее значительный его труд посвящен поиску оптимального Северного морского пути. Также ученый открыл на Шпицбергене залежи угля и закрепил за Россией право на его добычу.



1887 – Карл Гесснер получил патент на изобретенную им цинковую батарейку.



1904 – ярый ненавистник щетины американец Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями. С тех древних пор последние практически не изменились, только лишь утроились (это чтоб если бриться – то уже надолго) и обросли защитными механизмами (это чтобы при самом жестоком соскабливании щетины не перерезать горло).



1915 – родился Константин Симонов, советский писатель и поэт.



1922 – родился Игорь Стечкин, разработчик стрелкового оружия, автоматического пистолета.



1933 – пуск первой доменной печи Запорожского металлургического завода.



1934 – в СССР была проведена первая телепередача со звуковым сопровождением. Актер МХАТа Иван Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышленник».



1934 – Нобелевская премия по химии присуждена Гарольду Клейтону Юри за открытие дейтерия.



1945 – родилась Анне-Фрид (Фрида) Лингстад-Фредриксон-Андерсон, почетный член первой прославившейся на весь мир шведской семьи, гордо именуемой «ABBA».



1953 – родился Игорь Ливанов, актер («На углу, у Патриарших», «Диверсант», «Родина ждет»).



1956 – в Нью-Йорке прошла премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли «Love Me Tender». Впоследствии критики назвали его «рок-н-ролльным вестерном».



1967 – родился Франсуа Озон, французский режиссер («8 женщин», «Бассейн», «Прелюдия», «Капли дождя на раскаленных скалах»).



1971 – фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор – модель 4004.



1988 – Советский Союз осуществил первый запуск своего космического челнока. Названный «Бураном» и выведенный на орбиту ракетой «Энергия», он совершил два витка вокруг Земли без экипажа и приземлился в автоматическом режиме. Первый полет оказался и последним. Позднее аппарат был разрушен рухнувшей крышей здания, в котором он хранился.



2001 – в Сумах закончила работу российско-украинская комиссия по делимитации сухопутной границы между государствами.



Именины отмечают: Альберт, Анна, Доминика, Иван, Леопольд, Константин.