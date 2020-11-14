14.11.2020 09:00

День «медицинских» праздников: события 14 ноября

14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.



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Всемирный день борьбы с диабетом установлен в день рождения Фредерика Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулин.

В январе 1922 года молодой канадский ученый Фредерик Бантинг впервые в истории спас жизнь, сделав инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, страдавшему тяжелой ювенильной формой сахарного диабета. Вместо того, чтобы получить патент на инсулин и впоследствии сказочно разбогатеть, Бантинг передает все права Торонтскому университету. В дальнейшем права на производство инсулина перешли к Канадскому совету по медицинским исследованиям, и в конце 1922 года новый препарат появился на рынке лекарств.



Диабет – это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Инсулин – это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. Общим результатом неконтролируемого диабета является гипергликемия (повышенный уровень содержания сахара в крови), что со временем приводит к серьезному повреждению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.



В настоящее время известно два типа сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа – инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет. Диабет второго типа – инсулинонезависимый, диабет пожилых людей. У таких больных инсулин вырабатывается, и, соблюдая диету, ведя активный образ жизни, они могут добиться того, что довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме, а осложнений благополучно удастся избежать.



20 декабря 2006 года Организация Объединенных Наций приняла Резолюцию по сахарному диабету, в которой стремительный рост заболеваемости диабетом объявлен чрезвычайной угрозой для всего мирового сообщества. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом отмечается под эгидой ООН. Цель Дня – просветить общественность о причинах, симптомах, осложнениях и лечении данного заболевания.



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14 ноября мир празднует Международный день логопеда – профессиональный праздник представителей одной из наиболее важных социальных профессий.



По данным Национальной радиокомпании Украины в 2011 году профессия логопеда вошла в тридцатку самых нужных специальностей мира. Ошибочно полагать, что учитель-логопед работает над исправлением только неправильного произношения звуков. Коррекция звукопроизношения – это только верхушка айсберга. Логопед работает со всеми нарушениями речи: общим недоразвитием речи; её отсутствием, нарушениями голоса, темпа и тембра речи, речевыми отклонениями вследствие патологии центральной нервной системы.



Эти специалисты работают в школах, в поликлиниках, открывают свои собственные кабинеты, но объединяет их одна общая черта – все без исключения логопеды стремятся помочь своим пациентам. Ведь как бы там ни было, их работа сродни работе физиотерапевтов – корректируя речь, они возвращают ребенку роскошь человеческого общения, дают ему возможность активно жить в обществе, успешно учиться в школе и нормально развиваться во взрослую жизнь.



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По народному календарю сегодня – Кузьма-Демьян Зимний, говорили: «Кузьминки – об осени одни поминки».



На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы – ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел – главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей.



Кроме того, считается, что батюшка Кузьма-Демьян - куриный бог. «Кузьминки - курьи именины, девичий праздник». «На Кузьму-Демьяна - курицу на стол» Кузьминки слыли на Руси еще и девичьим праздником. Девушка-невеста устраивала в этот день угощение для всех родных и знакомых, становилась как бы хозяйкой дома. В качестве почетного блюда подавалась обычно куриная лапша.



Кузьминки были еще и молодежным праздником. Девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди, расправившись с угощением, отправлялись воровать соседских кур.



С домашней птицей связан еще один обычай. В этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете – кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.



Также в этот день...



В 1666 году Сэмюэл Пепис сообщил о первом переливании крови, сделанном от одной собаки другой.



1765 – родился Роберт Фултон, американский изобретатель, создатель первого парохода.



1840 – родился Клод Моне, французский художник, один из основателей импрессионизма.



1851 – в Нью-Йорке опубликован роман Германа Мелвилла «Моби Дик».



1889 – журналистка Нелли Блай (настоящее имя Элизабет Кокрейн, 1864–1922) отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем романа Жюля Верна «Вокруг света в 80 дней». Нелли Блай побила книжный рекорд, объехав Землю вокруг за 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд. Используя самые обычные средства связи и виды транспорта, она устремилась по маршруту: Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк.



1907 – родилась Астрид Линдгрен, шведская писательница. как оскудела бы сказочная страна, если бы фру Астрид не создала Карлсона, который живет на крыше, не подарила жизнь Пеппи-Длинному Чулку, не написала «Расмуса-бродягу», «Эмиля из Леннеберги» либо по какой-то причине не обнародовала повесть «Мио, мой Мио»!



1918 – в Украине формируется директория во главе с С. Петлюрой, который свергает гетмана П. Скоропадского.



1936 – в СССР организуется Гидрометеорологическая служба.



1948 – родился принц Чарльз, наследник британского престола.



1963 – родилась Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая.



1968 – родилась Светлана Сурганова, музыкант, певица, одна из основательниц группы «Ночные снайперы», лидер группы «Сурганова и оркестр»



1968 – проведена первая в Европе трансплантация легкого.



1969 – американский космический корабль «Аполлон-12», пилотируемый космонавтами Ч. Конрадом, А. Бином и Р. Гордоном, прилунился в Океане Бурь.



1979 – родилась Ольга Куриленко, модель и актриса, «девушка Бонда» из фильма «Квант милосердия».



1989 – Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав.



1994 – открыто железнодорожное сообщение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.



1999 – на должность Президента Украины во второй раз избран Л. Д. Кучма, который занимал этот пост с 19.07.1994 по 23.01.2005 гг.



2005 – Корпорация Boeing объявила о старте производства самолета Боинг 747-8.



Именины отмечают: Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.