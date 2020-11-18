18.11.2020 06:00

День ГИС: события 18 ноября

Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.



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Дата введена по инициативе ряда крупных американских компаний и организаций (Национального географического общества, USGS, Sun Microsystems, Hewlett–Packard, ESRI).



ГИС – это система, предназначенная для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС-объектах. Это официальное определение. Но в узком смысле под ГИС понимается программный продукт, который позволяет пользователям редактировать, анализировать и искать объекты на цифровых картах, а также получать о них дополнительную информацию – высота здания, адрес, количество жильцов или фирм, в нем расположенных.



Данные ГИС применяются в картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, муниципальном управлении, транспорте, экономике, обороне и многих других областях.

Также в этот день...



В 1307 году, согласно легенде, Вильгельм Телль поразил стрелой яблоко на голове своего сына.



1787 – родился Луи Даггер, художник, создатель фотографии.



1827 – умер Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник («Маленький Мук», «Калиф-Аист» ) и новеллист, представитель направления бидермейер в литературе.



1828 – родился Джон Даун, генетик, открывший синдром Дауна.



1870 – первая официальная линия голубиной почты связывает Тур и Париж.



1901 – родился Джордж Гэллап, американский статистик, разработавший методику проведения опросов общественного мнения.



1922 – умер Марсель Пруст, французский писатель («В поисках утраченного времени»).



1923 – родился Алан Бартлетт Шепард, американский астронавт. Пятый человек, ступивший на Луну.



1927 – родился Эльдар Рязанов, кинорежиссер, актер, драматург, сценарист и поэт («Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Старые клячи» и др.).

1928 – на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея. Это был первый звуковой фильм с любимым всеми героем Микки-Маусом.



1938 – родился Владимир Леви, психолог и писатель («Искусство быть собой», «Искусство быть другим»).



1942 – на Кавказском направлении Восточного фронта советские войска заставляют немцев начать отступление, что приводит к окружению немецкой армии, осаждающей Сталинград.



1960 – родилась Ким Уайлд, британская поп-певица.



1962 – родился Кирк Хэмметт, гитарист группы «Metallica».



1962 – умер Нильс Бор, датский физик, лауреат нобелевской премии по физике 1922 года? создатель первой квантовой теории атома и активный участник разработки основ квантовой механики.



1962 – выходит очередной номер журнала «Новый мир», в котором опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича». Страна впервые узнает имя Александра Солженицына.



1968 – родился Оуэн Уилсон, американский киноактер («Ночь в музее», «Знакомство с Факерами», «Шанхайский полдень»)..



1969 – родился Олег Яковлев, российский певец, солист группы Иванушки International.



1970 – родилась Пета Уилсон, американская актриса (сериал «Никита»).



1971 – выходит Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении института прапорщиков и мичманов.



1971 – фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор - модель 4004. Микропроцессор Intel® 4004 начал революцию в электронике, изменившую мир. Концепция состояла в том, чтобы сконструировать почти полное вычислительное устройство на одной микросхеме. Четырехбитовый микропроцессор Intel 4004 стал именно таким устройством. Он был размером с ноготь, и имел такую же вычислительную мощность, как первый электронный компьютер ENIAC, созданный в 1946 году, занимавший целую комнату и использовавший 18000 вакуумных трубок. До 4004 на рынке не было программируемых микропроцессоров. Они стали первыми процессорами, сделавшими программное обеспечение важным элементом проектирования микроэлектроники.



1993 – Парламент Украины ратифицировал Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).



1996 – умер Зиновий Гердт, актер («Золотой теленок», «12 стульев», «Соломенная шляпка», «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово»).



2003 – Верховный суд Массачусетса посчитал неправомерным лишение права на брак представителей сексменьшинств. Массачусетс стал первым штатом в Америке, признавшим брак между геями.



2005 – правительство США отменило поправку Джексона-Вейника для Украины. Эта поправка была экономическим средством воздействия на СССР, ее ввели в связи с ограничением эмиграции еврейского населения из СССР. Статья 402 Закона о торговле США под названием «Свобода эмиграции в торговле Восток-Запад» (которая собственно и является поправкой Джексона-Вейника) запрещала предоставлять режим наибольшего содействия странам, которые нарушают или серьезно ограничивают права своих граждан на эмиграцию.



2011 – умер Артем Карапетян (род. 1926), cоветский и российский актёр театра и кино, сценарист, «король дубляжа».



Именинники сегодня: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Роман, Тимофей, Тихон.