13.11.2020 06:00

День доброты и сосиски: события 13 ноября

В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.



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13 ноября признан Всемирным днем Доброты. Этот праздник отмечают в Австралии, Бразилии, Великобритании, Франции, Индии, ЮАР, Италии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Сингапуре, США, Таиланде, Шотландии, Испании, Китае, Украине и других странах.

Официальным документом движения является «декларация доброты», которая гласит буквально следующее: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети, и создать более добрый и более полный сочувствия мир».



Участники движения объединены друг с другом посредством интернета. На многочисленных сайтах регистрируются идеи благих дел и способы их воплощения.



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Сегодня мир отмечает День рождения сосиски. 13 ноября 1805 года, мясник из Вены Иоганн Георг Ланер приготовил колбаску, ставшую прообразом современной сосиски. Так как своему ремеслу он обучался во Франкфурте, новое изделие получило название «франкфуртер».



Сосиски настолько полюбились жителям Германии, что на родине Иоганна Ланера в Баварии, в городке Гассельдорф, местные жители на свои средства установили ему памятник. На постаменте прикреплена бронзовая табличка с историей изобретения сосиски.



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13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. До XVIII века мир не знал учебных заведений для слепых.



Валентин Гаюи впервые продемонстрировал свой метод обучения слепых, посредством придуманного им шрифта. В 1784 году в Париже, без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства, в своем собственном доме он открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником Валентина Гаюи был подобранный на церковной паперти мальчик Франсуа де Лезюер. Потом в школу поступили еще 11 его беспризорных сверстников.



По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой Международного дня слепых. Он призван привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

Также в этот день...



В 1850 году родился Роберт Льюис Стивенсон, писатель.



1862 – Льюис Кэрролл записал в своем дневнике: «Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству». И действительно, обещание, которое писатель дал Алисе Лидделл, сдержал.



1895 – состоялась первая поставка консервированных ананасов с Гавайских островов.



1914 – в США Мери Фелпс Джекобс запатентовала женский предмет нижнего белья, известный как «лифчик без спинки», – бюстгалтер.



1946 – на горе Грейлок, штат Массачусетс, из настоящего облака впервые был создан искусственный снег.



1950 – на Бермудах прошел первый неофициальный Чемпионат мира по бриджу. Чемпионами стали американцы.



1952 – в Америке поступили в продажу первые накладные ногти.



1955 – родилась Вупи Голдберг, американская киноактриса («Призрак», «Партнер», «Джек-Попрыгун»).



1958 – родилась Елена Цыплакова, русская актриса («Счастливая Женька», «Школьный вальс», «Адам женится на Еве», «Мы из джаза»).



1968 – премьера мультфильма «Yellow Submarine» (Жёлтая подводная лодка) в США.



1969 – родился Джерард Батлер, шотландский киноактер («Законопослушный гражданин», «Призрак оперы», «Геймер»).



1971 – состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата; первый искусственный спутник Марса («Маринер-9», США).



1980 – американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.



1987 – чтобы способствовать «безопасному сексу» или предотвратить СПИД, в Великобритании показана первая реклама презервативов (без названия марки). Ролик показало Би-би-си.



1994 – по результатам референдума Швеция вступила в Европейский Союз.

1992 – из-за острого дефицита топлива значительно уменьшено количество автобусных маршрутов в Харькове. На линии стали выходить автобусы лишь 21-го маршрута.

1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины (этот день считают датой создания ЦИК Украины).



2007 – Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.



2015 – серия террористических актов произошла 13 и 14 ноября в X и XI округах Парижа и городе Сен-Дени. Почти одновременно произошли несколько инцидентов: взрывы возле стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии, на котором присутствовал президент Франсуа Олланд, расстрел посетителей ресторана, а также инцидент с заложниками в театре Батаклан. Всего погибло не менее 129 человек. По свидетельству газеты «Le Parisien» в целом произошло не менее 6 террористических атак в разных районах Парижа.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Станислав, Степан, Трофим, Федор, Яков.