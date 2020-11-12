12.11.2020 06:00

День православной покровительницы Харькова: события 12 ноября

Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.



// eparchia.kharkov.ua

Имя чудотворному образу дано по месту его явления – на берегу речки Озерянки. В настоящее время это село Нижняя Озеряна, расположенное в 30 километрах на юго-запад от Харькова и в 3 километрах от Мерефы.

С начала 18 века икона хранилась в Куряжском монастыре в Озерянке (находится в трех километрах от Мерефы), после чего ее несколько раз переносили в Харьков, в том числе когда здесь происходили беды. Считается, что именно благодаря иконе во второй половине 18 века из города ушла холера.



Официально считается, что Первообраз утерян в 30-е годы ХХ века. С нее остались многочисленные списки, которые существенно отличаются друг от друга, хотя многие из них прославились своими чудотворениями.



В наше время с иконы осталось два старых списка: один в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, другой в Свято-Озерянском приходском храме на Холодной горе.



В сентябре 2010 года истинное изображение Озерянской иконы Божией Матери было воссоздано вновь, 16 сентября 2010 освящено на месте его обретения – в Озерянах и в настоящее время находится в Крестовоздвиженском храме Свято-Покровского мужского монастыря.



* * *



Всемирный день борьбы с пневмонией появился благодаря Глобальной коалиции против детской пневмонии. В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисками, раздают информационные листовки и буклеты. А все неравнодушные могут выразить им солидарность, надев… голубые джинсы. Эта одежда стала символом Всемирного дня борьбы с пневмонией.

* * *

К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».



Каждый второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества. Этот праздник был утвержден в 1990 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот четверг, Европейской неделей качества.



Всемирный день юзабилити (Usability можно дословно перевести с английского языка как «практичность, удобство и простота использования») был учрежден и впервые отпразднован в 2005 году. В этом же году он был впервые отпразднован. И с тех пор он отмечается ежегодно во второй четверг ноября. Главный лозунг Всемирного дня юзабилити – «Сделай проще!» Потому что удобные и понятные технологии делают жизнь каждого из нас проще и повышают ее качество в любой части света.



* * *



В народном календаре 12 ноября значится как день Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. Наши предки замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот день наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.



Также в этот день...



В 930 году был основан старейший в мире парламент – исландский альтинг.



1840 – родился Огюст Роден, французский скульптор («Бронзовый век», «Мыслитель»).



1847 – Первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества произведена Джеймсом Симпсоном в Университете Эдинбурга.



1859 – в Париже циркач Жюль Леотр впервые дал представление на воздушной трапеции.



1851 – американец Исаак Меррит Зингер получил патент на швейную машинку.



1856 – Энтони Фасс запатентовал аккордеон.



1860 – Образована Секретная служба США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой долларов.



1902 – Энрико Карузо записал пластинку, которая первой в мире была распродана тиражом свыше 1 миллиона экземпляров.



1910 – был совершен первый кинотрюк: каскадер прыгал в Гудзон из горящего воздушного шара.



1918 – гетман Украины Павло Скоропадский узаконил автокефалию украинской церкви.



1929 – родилась Грейс Келли, американская киноактриса, принцесса Монако.



1929 – родился Ролан Быков, русский актер и режиссер («Я шагаю по Москве», «Служили два товарища», «Мертвый сезон», «Андрей Рублев», «Деревня Утка»).



1933 – сделана первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища (оказалась фальсификацией).



1935 – родилась Людмила Гурченко (ум. 2011), советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица, кинорежиссёр.



1954 – родился Юрий Поляков, русский писатель («100 дней до приказа», «Апофигей»).



1954 – родился Юрий Кара, русский кинорежиссер («Воры в законе», «Завтра была война», «Мастер и Маргарита»).



1965 – в СССР запускается в сторону Венеры автоматическая межпланетная станция «Венера-2».



1966 – родился Алексей Кортнев, музыкант (группа «Несчастный случай»), актер.



1967 – в Нью-Йорке (США) состоялся Первый Мировой Конгресс свободных украинцев.



1980 – американская автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1», отправленная 5 сентября 1977, пересекает орбиту Сатурна, проходя от него на расстоянии 124 000 км и в 4500 км от его спутника Титана.



1982 – родилась Энн Хэтэуэй, американская актриса («Интерстеллар», «Отверженные», «Один день»).



1982 – родилась Юлия Ковальчук, российская певица, бывшая участница группы «Блестящие».



1989 – первый полет первого вертолета, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека – «Да Винчи III»



1990 – Тим Бернерс-Ли публикует официальное предложение по созданию Всемирной паутины.



1992 – начиная с 23.00 было прекращено функционирование рубля в денежном обороте на территории Украины. Единственным законным средством платежа стал украинский карбованец, которого в наличном обращении представлял купон Национального банка Украины.



1995 – хорватское правительство и сербские лидеры приходят к соглашению о передаче Восточной Славонии, последней хорватской области, контролируемой сербами, под юрисдикцию Хорватии.



2009 – в Харькове в помещении Союза украинской молодежи состоялась академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной прессы.



2014 – впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова – Герасименко) был спущен космический аппарат.



Именины отмечают: Александр, Анастасия, Артем, Виктор, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Рената, Семен, Степан, Юлиан.