11.11.2020 06:00

У транжир и бережливых праздник в один день: события 11 ноября

Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.



// Facebook

Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран. Основная цель праздника – привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

***



11 ноября отмечается необычный праздник Всемирный день шопинга. Он пришел из Китая. В 2009 году интернет-площадка «Alibaba Group» из Поднебесной осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», проведя на своих ресурсах (и в частности в интернет-магазине AliExpress.com) распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню Холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября.



В 2014 году организаторы объявили, что владельцы магазинов, представленных на таких международных интернет-площадках, как AliExpress, также будут принимать участие в распродаже. День шопинга, по своей сути, – это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары.



Заядлые шопоголики заранее ожидают старта продаж. Многие пользующиеся особым спросом позиции «улетают» с прилавков или страниц интернет-сайтов за считанные минуты. Количество совершаемых в День шопинга покупок исчисляется миллионами, а охват продаж – вся планета.



***



Еще один пришедший из Поднебесной праздник – День холостяков. Впервые он начал отмечаться в университетах Нанкина в 90-х годах прошлого века.



Дата была выбрана неслучайно: четыре единицы (11.11) символизирует «сообразить на четверых» — причем исключительно в холостяцкой компании.



В День холостяков полагается веселиться, вкушать все прелести единоличной жизни и с азартом ходить за покупками — к этому празднику здесь приурочены просто сумасшедшие распродажи.



Да, а кроме прочего, 11 ноября по китайской нумерологии считается самым благоприятным днем для завязывания новых отношений — так что далеко уйти от матримониальной темы все-таки не получится.



Также в этот день...



В 1480 году завершено Стояние на Угре. Падение татаро-монгольского ига.



1493 – на свет появился Парацельс – врач, которого считают предтечей современной фармакологии. Именно ему принадлежит фраза: «Все – яд, все – лекарство; то и другое определяет доза».



1790 – Европу (а именно в Англию) из Китая были впервые завезены хризантемы.



1821 – родился Федор Достоевский, классик мировой литературы.



1889 – родился Остап Вишня, украинский писатель, основатель жанра юморески.



1918 – завершилась Первая мировая война. Немецкая делегация в 5.12 утра в железнодорожном вагоне маршала Фоша в Компьенском лесу подписала условия капитуляции. Через шесть часов капитуляция вступила в силу, и был произведен артиллерийский салют в 101 выстрел – последние залпы Первой мировой войны. Великобритания, Канада, Австралия отмечают День памяти погибших в Первой мировой войне. В США эта дата отмечается как День ветеранов. В Бельгии и Франции — День перемирия.



1919 – родился Ефим Березин, украинский актер, сценарист и режиссер, известный всем по сценическому образу Штепселя.



1920 – появился на свет Джеймс Бонд, агент 007. По крайней мере, так утверждал Ян Флеминг – британский писатель и «отец» знаменитого шпиона.



1922 – родился Курт Воннегут, американский писатель («Завтрак чемпиона», «Колыбель для кошки», «Времятрясение»).



1925 – Луи Армстронг записал свою первую пластинку.



1925 – американский физик Роберт Милликен объявил об открытии космических лучей.



1936 – в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.



1940 – в США были выпущены первые образцы внедорожников для армии США – «Виллис Гуад» и «Форд Пигми».



1952 – в Калифорнии продемонстрирован первый видеомагнитофон.



1962 – родилась Деми Мур, американская актриса и почетная (хоть и бывшая) жена Брюса Уиллиса.



1954 – родился Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», писатель, художник, продюсер, телеведущий.



1974 – родился Леонардо ДиКаприо, американский актер («Начало», «Отступники», «Поймай меня, если сможешь», «Остров проклятых», «Титаник»).



1983 – студент Массачусетского университета Фред Коэн продемонстрировал первый в мире компьютерный вирус.



2006 – произошло одно из главных событий игровой индустрии – официальный запуск Playstation-3 в Японии.



Именины отмечают: Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Валерий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Клавдий, Кузьма, Леонид, Мария, Мартин, Наум, Николай, Павел, Филипп.