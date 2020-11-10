10.11.2020 06:00

День молодежи: события 10 ноября

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.



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Это событие произошло на проходившей 29 октября – 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи. Впервые на конференцию собрались представители международного молодежного движения, которое объединяло более 30 миллионов молодых людей разных политических идеологий и религий, молодежь более 63 национальностей.

С тех пор международное объединение молодежных организаций – это центр международного демократического молодежного движения, объединяющий молодежь всего мира без различия политических и религиозных взглядов, расовой и национальной принадлежности.

Самым известным мероприятием, проводимым ВФДМ, является фестиваль молодежи и студентов. 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Праге в 1947 году и собрал 17 тысяч участников.



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Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают профессиональный праздник – Международный день бухгалтерии. Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века – 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени. Одна из глав книги называлась «О счетах и других записях» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии, труд, который послужил основой созданию некоторых широко распространенных работ по коммерческой бухгалтерии. В книге была описана большая часть учетного цикла в том виде, в каком она известна в настоящее время.



Напомним, что в Украине День бухгалтера отмечается 16 июля.



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С 2002 года 10 ноября празднуется Всемирный день науки, или более официально – Всемирный день науки во имя мира и развития. Инициаторы этого праздника (среди которых немало видных ученых, правозащитников, экологов, политиков и т.п) доказывали, что он приведет к более качественному взаимодействию общественности и науки в решении первостепенных проблем планетарного масштаба.



Также в этот день...



В 1483 году родился Мартин Лютер, вождь Реформации в Германии.



1759 – родился Иоганн Фридрих Шиллер, немецкий поэт, философ, историк и драматург.



1866 – в канун своего 45-летия Федор Достоевский закончил диктовать стенографистке Анне Сниткиной роман «Игрок».



1885 – в Германии по набережной реки Неккар с невероятной для того времени скоростью – 12 км/ч – пронесся первый мотоцикл. Его конструкция была проста – немецкие инженеры Даймлер и Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед.



1888 – родился Андрей Туполев, авиаконструктор. Под руководством Туполева создано свыше 100 типов военных и гражданских самолетов, в т. ч. АНТ-25, Ту-104 (первый реактивный пассажирский), Ту-114, Ту-134, Ту-154.



1908 – в одной из гостиниц американского штата Монтана в номерах на столик положили Библию. С тех пор Священное Писание стало обязательным атрибутом гостиничных номеров.



1919 – родился Михаил Калашников, русский конструктор, генерал, создатель автоматов и пулеметов.



1928 – родился Эннио Морриконе, итальянский композитор, аранжировщик, дирижер.



1933 – Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».



1940 – Уолт Дисней согласился доносить ФБР о подрывных элементах в Голливуде.



1951 – родился Виктор Сухоруков, российский актер театра и кино («Брат»).



1970 – запущена советская космическая ракета с первым луноходом.



1975 – родилась Тина (Тинатин) Канделаки, «самая умная» телеведущая.



1977 – родилась Бриттани Мерфи (ум. 2009), американская киноактриса.



1993 – Группой сектантов «Белого братства», возглавляемого Мариной Цвигун (Мария Дэви Христос, и Юрием Кривоноговым (Иоанн Свами), был провозглашен «конец света» и восторженно киевский Софийский собор с целью массового самоуничтожения. Милиция задержала сектантов, что положило конец деятельности «Белого братства» и вызвало ряд самоубийств сторонников секты в Украине и странах СНГ.



1993 – в Украине запрещены все военизированные неправительственные организации.



1994 – Ирак признал независимость Кувейта.



2004 – вышел Firefox 1.0.



2009 – запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС (он выдал первый ток в Объединенную энергосистему Украины).



Именины отмечают: Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Иов, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий, Тимофей, Федул.