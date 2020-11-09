09.11.2020 06:00

День украинской письменности и языка: события 9 ноября

Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.



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Нестора Летописца считают отцом отечественной истории и словесности. Историки предполагают, что именно он написал прославленную «Повесть временных лет», жития святых братьев Бориса и Глеба, Феодосия Печерского и его сподвижников. Исследователи отмечают, что именно с преподобного Нестора Летописца и начинается письменный украинский язык.

День украинской письменности и языка – это не только государственный, но и церковный праздник. Первое в современном украинском языке произведение, которое отвечает византийским первоисточникам, православные назвали акафистом Богородице Холмской.



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Сегодня отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. Праздник ввел президент Леонид Кучма в 2000 году как Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства.



Этот праздник сначала отмечался ежегодно 23 марта, затем был переименован и отмечался каждое третье воскресенье мая.



Указом президента Украины от 30 декабря 2013 года Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства отмечается ежегодно 9 ноября вместе с Днем украинской письменности и языка.



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9 ноября во всем мире – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран. 9 ноября 1938 года в Германии произошли массовые погромы евреев, названное впоследствии «Хрустальной ночью». Во время погромов 9-10 ноября в нацистской Германии были сожжены и разрушены 267 синагог и арестованы около 30 тысяч евреев, отправленных в концентрационные лагеря.



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«Мы выбираем будущее без радиации!» – под таким девизом ежегодно 9 ноября в мире проходит Международный день антиядерных акций. Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают в этот день в разных городах пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие граждан об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном.



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По народному календарю сегодня Параскева – день, когда было принято давать обеты, обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии. За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям. Если же в дом приходило несчастье, нужно было дать зарок и выполнить его в полном молчании, а на следующее утро пойти в церковь и помолиться святой Параскеве, попросить ее помощи. В этом случае беда должна была уйти.



Также в этот день...



В 1799 году Наполеон Бонапарт с помощью военных ликвидировал режим Директории (переворот 18 брюмера). Согласно новой конституции власть перешла к трем консулам, первым из которых стал Наполеон.



1801 – родился Гэйл Борден, американский филантроп, бизнесмен и изобретатель, разработавший методы долговременного сохранения пищевых продуктов. В частности, ему принадлежит честь открытия метода приготовления сгущенного молока.



1818 – родился Иван Тургенев, русский писатель, всесторонне осветивший проблему «Отцов и детей».



1885 – родился Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников, писатель-авангардист, футурист, реформатор поэтического языка.



1911 – парижанин Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.



1911 – прошло успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова.



1923 – подавлен Пивной путч в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером.



1929 – родилась Александра Пахмутова, композитор-песенник («Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Нежность»).



1936 – родился Михаил Таль, русский шахматист, 8-й чемпион мира.



1961 – владелец ливерпульского магазина грампластинок Брайан Эпстайн посетил кафе «Кэверн Клаб», где услышал четверку молодых музыкантов, именовавшихся The Beatles.



1961 – город Сталино переименован в Донецк.



1962 – город Станислав переименован в Ивано-Франковск.



1979 – вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD (Североамериканское Командование Авиакосмической обороны\North American Aerospace Defense Command), сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве.



1989 – в ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.



2001 – 12-летняя жительница Гамбурга вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого длинного в мире языка. При определении рекорда учитывалась не сама длина, а то, насколько его можно высунуть изо рта. Анника Ирмлер способна высунуть язык на 7 сантиметров. Средняя длина языка у человека составляет 5 сантиметров. Девочка была признана среди подруг чемпионкой по дразнилкам.



2005 – европейский зонд «Венера-экспресс» стартовал к Венере.



Именины отмечают: Андрей, Капитолина, Марк, Нестор.